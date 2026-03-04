投信︰地緣政治誘發估值修正、台股中長期不看淡

台股失守月線!投信看地緣政治誘發估值修正、中長期不看淡。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕亞股大跌，台股今日也重挫1494.77點，以3萬2828.88點作收、跌破月線支撐。玉山投信指出，近兩日台股重挫主要是典型風險趨避引發的影響，包括市場重新評估美伊衝突規模、能源成本與通膨預期、多頭獲利了結與融資斷頭壓力等，但從估值與歷史經驗來看，近日大跌屬於地緣政治誘發的估值修正而非景氣循環的終結，中長線仍不看淡。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，另一個重點為台股近期處於歷史高點，短線漲幅已大，近兩日的快速下跌持續引發技術性投資人與當沖的拋售，隨著指數跌破重要均線，部分高槓桿部位面臨融資維持率保衛戰，造成連鎖性賣壓，加上國際油價因軍事衝突大漲，西德州原油每桶上看75美元之上，對於高度依賴能源進口的台灣而言，可能衝擊經常帳餘額，也引發市場對2026年下半年通膨降溫進度受阻的憂慮，進而壓抑估值倍數。

請繼續往下閱讀...

她表示，近日AI相關科技權值股與供應鏈幾乎成為承壓重心，且被外資作為主要提款機，而這波台股創高過程中漲幅超前的個股跌勢相對沉重，儘管這些權值股與供應鏈今年預期獲利穩健，但在近日全球資產重新配置過程中，權值股自然首當其衝，進而影響指數表現。

不過，郭明玉認為，即便短期因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場佈局，且從台股的核心競爭力包括先進製程、AI硬體代工、網通等優勢並未改變，AI成長趨勢也未出現扭轉，台股長期局勢不看淡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法