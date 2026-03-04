第三屆永續金融評鑑 富邦投信表現居前25％

富邦投信表示，首次參與金管會第三屆永續金融評鑑，於15家投信業者中脫穎而出，整體表現位居前25%。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕富邦投信今天表示，首次參與金管會第三屆永續金融評鑑，即於15家投信業者中脫穎而出，整體表現位居前25%，展現長期深耕永續治理與淨零轉型之成果。此前，也獲證交所評選為「114年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，並連續兩年入選，顯示公司在公司治理、永續推動及資訊透明度方面深獲肯定 。

金管會於2024年10月公布第三屆永續金融評鑑指標架構，涵蓋「永續發展綜合指標」及環境（E）、社會（S）、公司治理（G）三大支柱構面，並依金融業特性設計共同與分業指標，結合質化與量化題組，全面檢視金融機構在淨零轉型與永續經營之落實程度 。

對此，富邦投信說明，本次榮獲2025年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單-國內組-投信類別，2025年於「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」30項評比指標中獲得滿分，並導入雙重重大性原則，將財務重大性與影響重大性納入投資與風險評估流程，同時強化跨資產議合機制與投票揭露透明度，提升國際溝通能見度 。

而在制度建置方面，ESG持續深化，並取得ISO認證，2009年首次完成ISO 27001 資訊安全管理的導入與驗證，領先同業，持續維持驗證有效性，自2023年起推動ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查與確信，並於2024年通過ISO 22301營運持續管理認證，2025年完成續審，展現永續治理與風險管理之系統化能力 。

富邦投信指出，在全球資產管理產業邁向淨零與責任投資新階段之際，以制度化治理架構、量化績效指標與國際接軌揭露標準，建立兼顧風險控管與永續價值創造的營運模式。未來將持續深化ESG整合投資與資訊透明機制，穩健推動永續金融發展，朝亞洲一流資產管理機構目標邁進。

