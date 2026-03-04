台股創史上第3大跌點 國安基金不排除加開臨時會 網譏：3萬3護盤 會被人笑死

受到中東戰局緊張影響，台股今（4日）指數暴跌逾千點。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到中東戰局緊張影響，台股今（4日）指數暴跌逾千點。國安基金操盤手阮清華今稍早喊話，稱必要時不排除召開臨時會，必要時不排除召開臨時會。消息一出，引發PTT網友熱議，有網友認為，台股3萬3國安進場護盤，會被人笑死。

在中東戰局急遽升溫、地緣政治風險攀高之際，全球資本市場掀起劇烈震盪，台股今（4日）也爆發恐慌性賣壓，指數暴跌1494.77點，同步創下史上第3慘，終場指數收32828.88點。

台股暴跌，也讓投資人關注國安基金是否再進場護盤。對此，財政部回應指出，國庫署正彙整各界意見審慎評估。國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，國安基金已全天候關注國內外政經變化，若市場出現非理性波動或失序情況，將不排除提前召開臨時委員會，研議相關穩定措施。

請繼續往下閱讀...

消息一出，引發PPT網友熱議，有網友表示「33000國安進場會給人笑死」、「開啥會 都漲成這樣了還想護 根本亂搞」、「這樣就要開會 笑死」、「正常回調是要護什麼護」、「這次護到5萬 大家說好噗好呀!」、「高點護盤 嘻嘻」、「沒機會抄底了」、「正常回調是要護什麼護」、「才2根是在進什麼場，根本不夠低」、「跌到25000再說」、「讓我看到血流成河好嗎 這樣就要護」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法