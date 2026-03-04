美伊戰爭延續，國際原油價格狂飆。（彭博）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊戰爭延續，國際原油價格狂飆，今日資金湧入期元大S&P石油（00642U），成交量近10萬張，寫下2020年以來新高，值得注意的是，買氣踴躍推升溢價幅度突破10%，元大投信官網也特別提醒投資人，交易前應多留意折溢價風險。

期元大S&P石油（00642U）交易熱度高，統計美伊開戰後3個交易日分別成交4.7萬張、3.5萬張、9.6萬張，比起今年1、2月的日均量7247張快速放大，4日推升溢價收盤一度突破13%，收盤仍有10%上下，元大投信官網對此公告溢價警示提醒。

請繼續往下閱讀...

法人說，ETF市場主要由證券造市商於初級市場申購額度後，再由將籌碼賣給次級市場的投資人，以穩定價格與淨值，若ETF出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供不應求問題，導致價格與淨值不一致。

原油狂飆、期元大S&P石油溢價衝破10%，元大投信官網示警。（擷取自官網）

法人也提醒，國內所發行的原油ETF已成為市場投資人交易原油波動的工具之一，但投資人在交易相關產品除須留意市場消息面風險，與ETF折溢價風險，投資人操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法