20年老員工力推！Costco貨架上「7款好物」現在不買會後悔

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco商品多元，不時推出新品，讓不少消費者面臨選擇障礙。《商業內幕》報導，一名在Costco工作20年的資深員工柴契爾（Veronica Thatcher）分享，目前在貨架上看到的7種最佳商品。

1.時尚又實用的Hunter後背包：如果你正在尋找一款耐用、防潑水，又能安全攜帶上學、上班或旅行用品的背包，柴契爾推薦看看Hunter這幾款。這些造型俐落的背包有綠色與黑色可選，附有可調式背帶，非常適合日常使用。

2.Suncast運動置物櫃，讓家裡變身更衣室：Suncast運動置物櫃是一種獨特的收納方式，能讓運動器材井然有序。中間寬敞的空間可吊掛外套、球衣或帽子，也能放入高爾夫球袋或網球拍。它還附有可掀式座椅，方便坐著穿鞋。多個櫃體還能互相連接，非常適合熱愛運動的家庭。

3.Shark Stainforce無線去漬機，寵物與孩童家庭的好幫手：這款無線Shark Stainforce去漬清潔機，能輕鬆清潔沙發到汽車座椅等各種表面。只要噴上隨附的去漬液，再用機器刷洗並吸出髒污即可。柴契爾特別喜歡它附有便攜式收納盒，打掃整個家都很方便。此外，Costco會員還能獲得額外配件，例如磁吸充電器與替換濾網。

4.Lesser Evil Moonions洋蔥圈零食：如果想找以有機原料製作的鹹味零食，可以試試Lesser Evil Moonions。每個圈圈都裹上洋蔥與大蒜調味，並以酪梨油製成，風味濃郁可口。

5.BBQ Daddy蒸氣烤架刷，為燒烤季做好準備：BBQ Daddy蒸氣清潔烤架刷，是保養烤肉架的好工具，且不含刺手的金屬鋼絲。它採用Scrub Daddy招牌的遇水變化泡棉，遇冷水會變硬，接觸熱烤架產生蒸氣時則逐漸變軟。每盒包含一組BBQ Daddy系統與一個替換刷頭。

6.Egmont蜂蜜，天然甜味好選擇：這個月柴契爾發現來自紐西蘭的Egmont蜂蜜。這款蜂蜜以濃郁滑順的口感聞名，無論淋在優格上、加入茶中攪拌，或直接食用都很美味。

7.The Only Bean烘烤毛豆，健康高蛋白零食：The Only Bean烘烤毛豆是一款方便攜帶的高蛋白零食。每份含有6克膳食纖維與14克蛋白質，是可以安心享用的健康點心。

