千金股解密—川湖2059

〔財經頻道／綜合報導〕川湖（2059）是全球伺服器導軌與滑軌產品的重要供應商，在高效能伺服器的導軌設計與量產上具高市佔，尤其在主要AI伺服器平台如輝達（NVIDIA）GB系列以及ASIC設計上，是重要供應商。川湖專注於導軌技術與產品，形成明確的核心競爭優勢，使其在全球伺服器硬體供應鏈中具有強大存在感。

千金股小檔案 股名 代號 川湖2059 資本額 9.53億元 主要業務 伺服器導軌、滑軌、鉸鏈 產業利基 AI伺服器市場市佔超過8成 2025年EPS 103.23元 2024年EPS 64.59元 2023年EPS 28.38元

川湖不僅是大型雲端服務供應商（CSP）及AI伺服器廠商的重要合作夥伴，也同時與 輝達、超微（AMD）等主要AI主機板製造商建立合作關係，並持續為下一代 AI 平台，例如 Rubin、GB300 等，提供對應導軌。

川湖的優勢在於，與主流 AI 硬體架構同步開發產品、提供客製化導軌應用支持，並在伺服器巨頭客戶群中具領先地位。川湖擁有大量技術專利形成強大的智慧財產權防護網，能有效阻擋競爭對手模仿與侵權。專利佈局與產品創新速度是其核心競爭力之一。

川湖主要產品為伺服器導軌及相關機構件，此外，也涵蓋儲存設備、網路通訊及UPS等電子應用產品。雖然導軌仍然是營收核心，但這樣的產品組合能提升整體競爭優勢。

川湖的毛利率與營業利益率在大型機構供應商中表現亮眼，其高毛利率反映出產品附加價值高、客戶接受度強。2024及2025年營運表現優異，全年毛利率與營益率持續保持在高水準，稅後EPS創新高，顯示其財務韌性強、盈利能力佳。

隨著AI應用快速成長，伺服器出貨量大增帶動對高階機櫃與滑軌需求強勁。川湖作為伺服器滑軌的主要供應商，直接受惠於產業趨勢成長，這也成為其未來營收成長動能的重要來源。

