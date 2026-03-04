南亞科：DRAM到明年上半年持續缺貨漲價

南亞科（2408）總經理李培瑛今表示，今年到明年上半年因DRAM新產能增加有限，市況持續是供不應求的結構性缺貨走勢，預期價格將持續上漲。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕DRAM廠南亞科（2408）總經理李培瑛今表示，今年到明年上半年因DRAM新產能增加有限，市況持續是供不應求的結構性缺貨走勢，預期價格將持續上漲，即便漲幅放緩，價格走勢也將呈現「T型」高檔支撐，不會輕易回落。

李培瑛對需求端分析指出，AI發展正從「雲端訓練」擴散至「終端推論」。以醫療場景為例，醫院內部的中控與終端設備數量預計將出現10倍甚至50倍的爆發性增長，這將帶動剛性的硬體升級需求。

從供應端而言，李培瑛認為，今明兩年特別是明年上半年，全球市場新增產能極其有限，供應鏈無法即時響應需求的激增，供不應求將帶動價格續上漲。

針對中東局勢影響，李培瑛回應，南亞科對歐洲及中東的整體銷量佔比僅約5-8%，中東份額更是極小，地緣衝突對營運的直接衝擊微乎其微。

對於中國競爭態勢，他說，中國競爭對手目前產能擴充與銷售主要集中在「內需市場」及「低階消費電子」，如手機、4G/5G 顯示市場，對手若要轉向DDR4或高階DRAM市場，需要重新開發產品與驗證，短期內無法對市場供給造成實質影響。

