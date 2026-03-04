亞股大逃殺！避開美伊戰爭衝擊 投信建議美國非投等級債

投信機構表示，聚焦美國本土企業債，可避開美伊戰爭的衝擊，美國非投等債是目前存債族的首選。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕伊朗戰火擴散，全球股市大震盪！今天台股（４日）大跌1494點，收盤以32828點作收，下跌1494點，創下史上第三大單日跌幅，市值一天蒸發逾4兆元。投信機構表示，由於地緣政治衝突烈攀升，使得全球金融市場避險情緒爆發，建議聚焦美國本土企業債，可避開美伊戰爭的衝擊，尤其，美國非投等債是目前存債族的首選。

受到中東戰火全面升溫影響，投資人的恐慌情緒蔓延，亞洲的日本與韓國股市，都出現恐慌性殺盤，其中，今天台北股市下跌也超過千點，失守3萬3千點。

台新投信今天表示，隨著美伊戰爭開打，綜觀各種投資商品，美國非投等債票息率勝出，成為美伊戰爭下的避震器。

首先，從總體環境來看，通膨雖仍具黏著性，但已較高峰明顯回落，市場焦點逐步由「抑制通膨」轉向「穩定經濟成長」，非常有利債券市場的發展，尤其是非投等債，目前殖利率仍維持在歷史較高水準，這意味即便債券價格波動，較佳的殖利率能提供強大的「下檔緩衝」。

其次，就票息率（固定票面利率）來看，台新投信表示，美國非投等債達6.53%，高於美國投等債的4.84%、美國公債3.94%、歐洲公債的2.92%，且聚焦美國本土企業債，可避開美伊戰爭的衝擊，整體來看，美國非投等債是目前存債族的首選。

對此，台新美國非投等債（00989B）研究團隊指出，在FED預防型降息路徑下，美國經濟溫和成長，帶動美國企業良好的基本面，營收與EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）已連續8-9季成長，企業債務償還能力仍維持在歷史較高的水準，整體違約風險較低。預期2026年違約率下修至1.75%，遠低於25年平均3.2%。

台新投信指出，相比長天期公債，非投等債的存續期間（Duration）通常較短，如果未來通膨微幅反彈或利率維持在高檔更久，非投等債受到的價格衝擊會比一般債券小。

此外，目前市場普遍預期 2026 年美國經濟將維持溫和成長，只要不發生嚴重的經濟衰退，企業的違約率預計會控制在 1.5% - 3% 的健康水準，對非投等債有利。在目前投資人普遍對於科技股「居高思危」下，美國非投資債的吸引力大幅提升。

