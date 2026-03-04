群電去年EPS為5.2元年減37.6％ 2月營收創72個月新低

群電預計將持續加大在AI應用領域投入力度，聚焦高功率電源、AI伺服器及通訊電源等關鍵產品線。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠群光電能（6412）今日公布2025年第四季暨全年財務報告。2025年合併營收為344.52億元、年減7.3%，稅後淨利20.84億元、年減37.6%，每股盈餘（EPS）5.20元、年減37.6%。董事會也決議擬配發3.70元現金股利，依今日收盤價97.1元推算，現金殖利率約3.8%。

群光電能去年第四季每股盈餘為1.17元，單季毛利率16.2%，季減1.2個百分點、年減2.3個百分點；營益率5%，季減3個百分點、年減3.69個百分點；淨利率6%，季減2.22個百分點、年減2.73個百分點。第四季本業獲利率略遜於預期，主因客戶重要半導體短缺影響大瓦特數筆電電源出貨，加上智慧低碳業務（智慧建築與智慧工廠解決方案）專案進度遞延，致使整體產品組合表現未如原先預期。

群電今日亦公布2月份自結合併營收達21.21億元，月減23.8%、年減21.7%，創72個月新低，主因適逢農曆春節假期，工作天數較去年同期顯著減少，尤其是智慧建築業務部分，帶動今年前2個月自結合併營收49.02億元、年減9.3%。

群電表示，自去年下半年開始，客戶端重要半導體供應受限影響筆電及消費性相關產品出貨節奏，尤其到了第四季，大瓦特數筆電電源的出貨受到相當程度干擾；同時智慧低碳業務受客戶缺工造成工程延宕，短期內營收動能呈現整理，整體而言第四季產品組合改善幅度未如預期。

展望2026年，公司表示，第一季筆電產業展現有別於過往傳統淡季的動能，品牌客戶已啟動庫存回補並積極規劃出貨，公司將全力配合客戶急單需求，目標延續上季營收水準，維持整體營運穩定。另一方面，在關鍵半導體供應仍偏緊情況下，客戶資源配置傾向優先支持高階機種，預期將有助於優化本季產品組合及毛利率。

展望全年，群電預計將持續加大在AI應用領域投入力度，聚焦高功率電源、AI伺服器及通訊電源等關鍵產品線。相關新專案已陸續啟動並逐步取得階段性成果，部分產品完成驗證並進入小量試產階段，預計自第二季起逐步放量出貨，可望接力挹注營收動能，帶動營運表現逐季走升。

