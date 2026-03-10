千金股解密—精測6510

精測（6510）是全球半導體測試介面產業中唯一採取「All In House」模式的公司。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕精測（6510）是全球半導體測試介面產業中唯一採取「All In House」模式的公司，從設計、研發到製造、組裝及售後服務接自主管理，不依賴外部代工或第3方供應商。這種模式讓精測在品質控制、交期管理和快速迭代上具有顯著優勢，可更靈活回應客戶需求與市場變化。

千金股小檔案 股名 代號 精測6510 資本額 3.28億元 主要業務 晶圓測試卡、IC測試板 產業利基 全球半導體產業鏈唯一的

「All In House」測試介面服務廠商 2025年EPS 30.41元 2024年EPS 15.55元 2023年EPS 0.99元

精測是全球少數兼具研發及製造晶圓級測試探針的半導體測試介面廠，除了自行開發探針生產設備，更掌握探針材料、藥水與金屬合成的關鍵技術。在全自製的探針研發上，精測從探針的金屬成分及材料基礎特性研究起，掌握材料特性，搭配特製的藥水與微機電工法，依據客戶的測試需求，生產製作出客製化的各式探針針款，並針對每一款探針進行兩百萬次的高低溫壓力循環測試，以確保探針在極端的測試環境之下，可完美作動，持續進行測試。

精測從研發起家，首開業界先河，自行開發最先進的AI生產技術，專為半導體測試用PCB、ST量身打造的AI自動化產線，此生產線的各製程壓合、蝕刻、電鍍等，皆以嚴密的AI回控系統進行監控，所以可生產出高品質、高可靠度的PCB、ST。

精測也強調客智慧設計與精密技術能力，針對不同客戶的測試需求，例如高速、高頻、高性能等，提供量身訂製的探針卡與測試介面。在設計流程中導入AI與大數據分析，使測試介面效能與可靠性提升。在高速訊號傳輸與高精密度測試領域具技術競爭力，有助提升客戶產品良率與整體測試效益。這些有有助於客戶縮短開發和量產週期，並降低整體測試成本。

精測公司目前在新竹科學園區、高雄楠梓、北美聖塔克拉拉（Santa Clara）、日本東京與上海浦東皆設有服務據點，可提供在地化的技術支援與快速交付流程。這對於半導體製造商而言是重要優勢，因為測試介面的調校與問題解決往往需要快速反應。

隨著AI、HPC（高效能運算）與高階處理器測試需求成長，精測在2025年營收表現顯著成長，並持續擴張產能。精測推動新廠建設、導入智慧製造與自動化設備，也有利於提升生產效率，供應鏈韌性與長期競爭力。

