全球20％黃金運輸量中斷卡在「黃金城」金銀價格剉咧等

中東戰亂導致進出杜拜的大部分空中交通中斷，全球黃金和白銀的流動受到嚴重干擾。黃金供應成為人們關注的問題。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於中東戰亂導致進出杜拜的大部分空中交通中斷，全球黃金和白銀的流動受到嚴重干擾。杜拜是黃金運輸的主要樞紐，去年約佔全球黃金運輸量的20%，這包括在非洲開採並在阿拉伯聯合大公國提煉的黃金，以及從歐洲運往亞洲並經杜拜轉運的黃金。交易員表示，此舉可能引發金銀價格進一步波動，金銀價格今年已經經歷了劇烈的波動。

交易員和分析師表示，如果黃金和白銀貨物運輸長期中斷，可能會推高亞洲市場的區域價格，並加劇近期在經歷歷史性牛市後大幅拋售的金屬的波動性。

世界黃金協會高級市場策略師約翰·里德（ John Reade）表示：「中東航班停飛後，黃金供應成為人們關注的問題」。他補充說：「這也是印度國內金價大幅波動的原因之一」。上週五，印度金價較倫敦金價折價約50美元，而周一則與倫敦金價持平。

根據海關數據，杜拜在2024年成為世界第二大黃金出口地，印度是其黃金出口的最大目的地。

本週黃金價格下跌約3%，至每盎司約5100美元，但仍比年初高出近20%。

自從美國和以色列週六開始對伊朗發動攻擊以來，海灣地區的大部分商業航班已經停飛。

一位黃金交易員表示：「目前空運完全停滯了」。他還補充說，希望這種中斷不會持續太久。黃金通常作為貨物透過客機運輸，單次運輸量可達5噸，以當前價格計算價值約8.3億美元。

一些物流承運商表示，他們正忙於處理已經交付給倫敦希思羅機場航空公司的金銀條塊，因為航空公司已無法運送這些貨物。這導致大量「出口受阻」，因為貨物已經提交海關清關，必須先正式撤回才能重新出口。

據業內人士透露，目前從倫敦發貨的白銀受到的影響比黃金更大。今年以來，白銀價格劇烈波動，部分原因是受到中國散戶投資者巨大需求的推動，導致中國白銀庫存降至10年來的最低水準。

中東戰爭是貴金屬流動的最新干擾因素。去年，由於擔心美國可能徵收關稅，貴金屬流動受到影響，導致美國境內積聚了大量貴金屬。

批評人士長期以來一直指責杜拜是走私黃金的接收國，非政府組織瑞士援助署的一份報告稱，2022年有價值數百億美元的黃金透過阿聯走私入境。





