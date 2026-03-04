數位憑證皮夾上線兩個多月下載破9萬次！22家單位加入擴大應用

數位發展部推動的「數位憑證皮夾」上線兩個多月，下載數已突破9萬次。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部推動的「數位憑證皮夾」持續擴大應用場景。數發部今（4）日舉辦媒體交流會，揭露相關統計數字，自114年12月15日至115年2月28日止，數位憑證皮夾累計下載已達9萬2392次，電信身分驗證卡片發卡數達5萬9402張，合作單位共22家，顯示數位身分驗證服務逐步在民間與校園場域落地。

目前合作單位涵蓋學界、電信業者與數位服務平台，包括國立陽明交通大學、國立成功大學、國立臺灣大學、國立清華大學、國立臺灣科技大學與國立雲林科技大學等大專院校；電信業者則包含中華電信、台灣大哥大與遠傳電信等，同時也有7-ELEVEN、FamilyMart、iRent、1111人力銀行、FANSI GO、ZOCHA、future.nest、LOOP及迪幣資訊等多元服務平台加入應用場景。

數發部指出，目前數位憑證皮夾最具體的應用之一，是民眾在網路購物後至超商取貨時，可透過電信身分認證完成身分驗證，提升交易安全與便利性。隨著合作單位持續增加，未來也將逐步擴展至更多生活場景，例如：駕照、網路購票以及多元商業服務。

數發部表示，數位憑證皮夾是推動數位政府的重要基礎建設之一。未來政府也將以「人生事件」為核心整合政府服務，例如出生、就學、就業到終老等不同人生階段，透過跨機關系統整合，提供一站式數位服務，讓民眾在單一平台即可完成相關申請與身分驗證，逐步建立安全且便利的數位社會基礎。

