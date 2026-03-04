AI算力成關鍵戰場！林宜敬：今年擬再購100片GPU 盼立院通過預算

林宜敬指出，在五大政策工具中，算力是優先的關鍵環節，今年數發部預計將再採購100片GPU，盼立院盡速通過預算。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部今（4）日舉辦媒體交流會，部長林宜敬表示，台灣正面臨AI產業發展的重要關鍵期，政府目前正著手建立完整的AI軟體生態系，並提出「算力、資料、人才、行銷與資金」五大政策工具，希望透過系統性資源投入，協助本土AI新創與產業加速成長，他也呼籲立法院支持相關預算，強化台灣AI算力基礎建設。

林宜敬指出，在五大政策工具中，「算力」是優先的關鍵環節。由於AI模型訓練需要大量GPU運算資源，但高階GPU成本昂貴，許多新創團隊難以負擔，因此政府一方面提供免費GPU算力給台灣AI新創團隊使用，降低技術門檻；另一方面，也與金融監管機構合作，希望引導民間資金投入AI基礎建設。

他表示，數發部已與金管會合作，鬆綁保險業投資限制。由於保險資金規模龐大，但過去投資標的需具備固定資產、穩定收入及大型投資規模等條件，因此投資選擇相對有限。而AI算力中心正好符合上述條件，包含具備實體設施、長期運營收益及大規模資本需求，因此政府希望透過政策鬆綁，將AI算力建設列為策略性投資產業，吸引保險資金投入。

此外，數發部也與財政部合作，將AI算力建設納入促進民間參與公共建設重大公共建設項目，並提供租稅優惠，希望透過政策誘因，吸引更多民間資源投入AI算力基礎建設。若相關措施順利推動，未來台灣可望出現更多AI資料中心與算力設施，加速產業發展。

林宜敬也提到，數產署目前提供的40片GPU，是2024年購置的設備，但2025年相關預算遭刪減，使得原先規劃增加GPU算力的計畫無法執行。他表示，若今年預算順利通過，預計將再採購 100片GPU，加上年已購置的40片，總數可達140片。然而目前已進入2026年，相關預算仍未通過，因此呼籲立法院支持相關預算審查。林宜敬強調，AI算力建設攸關台灣AI產業發展，對國家未來競爭力具有關鍵意義。

