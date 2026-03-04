力積電銅鑼廠賣美光進帳上億稅收 鍾東錦感謝「把這麼好的公司招來苗栗」

苗栗縣長鍾東錦於今（4）日下鄉座談。他會後受訪感謝中央把這麼好的公司招來苗栗。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕晶圓代工廠力積電（6770）將位於苗栗縣銅鑼科學園區的銅鑼廠售予美商美光科技（Micron）。這筆交易不僅可讓苗栗縣政府及銅鑼鄉公所共可獲得上億元的稅收，預期也能帶動苗栗縣整體發展；縣長鍾東錦表示，真的很感謝中央各單位的長官，把這麼好的公司招來苗栗，縣府一定會盡自己該盡的責任，做好該做的事。

晶圓代工厰力積電於今年1月宣布與美商美光科技（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將12吋的廠銅鑼廠以18億美元現金售予美光，售價交易計劃今年第二季完成。

對此，鍾東錦於今（4）日下鄉座談會後受訪表示，要感謝國科會，據他了解，甚至到總統層級，連賴清德總統都說服美光到銅鑼科學園區投資。而且美光科技不僅買下力積電，甚至要擴大；單買賣這一部分，銅鑼鄉公所就可獲得9000多萬元稅金，苗栗縣政府也有2000多萬元。

鍾東錦說，他也有到美光參訪，真的是一家非常有規模的國際大公司，且其記憶體製作技術好，可以說是數一數二。苗栗縣北邊已經有台積電落腳，如今南邊又有美光，是非常完美的一件事。

鍾東錦說，美光設廠後，也造就縣內工作機會，有助年輕人可以返鄉就業，及在地學子畢業後就近就業，更能吸引外地青年到苗栗成家立業。縣府也會做好食衣住行等相關配套，包括美光董事長也希望能有一家五星級飯店提供商務人士方便，縣府也會努力招商。

