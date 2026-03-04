數發部揭4大施政成果！林宜敬：AI、打詐與數位政府同步推進

數位發展部今（4）日舉辦媒體交流會，由部長林宜敬親自主持，向外界說明數發部過去一年推動的重要成果，以及下一階段的政策重點。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部（簡稱數發部）今（4）日舉辦媒體交流會，由部長林宜敬親自主持，向外界說明數發部過去一年推動的重要工作與下一階段政策重點。

林宜敬部長表示，過去一年已完成多項重要工作，未來也將持續推動多項政策，目前施政主要圍繞四大主軸，包括加強打詐、發展軟體產業、強化數位韌性，以及建構數位政府。

首先，在打擊詐騙方面，數發部開發的「網路詐騙通報查詢網」正式上線後，成效顯著。目前下載人數已突破5萬人，累計通報疑似詐騙案件超過61萬件，其中經確認為詐騙並要求Meta、LINE、Google等平台下架的詐騙訊息，已接近30萬則。

林宜敬指出，打詐其實是一場「好人與壞人之間的攻防戰」，因此政府積極擴大「好人隊」的陣容，並與各大平台合作共同防堵詐騙。Meta也將這些詐騙資料用於訓練AI打詐系統，目前已成功攔阻超過780萬則針對台灣的詐騙訊息。

Meta分析後也發現，大部分詐騙訊息來源來自柬埔寨，並將相關資訊提供給美國政府，後續美方透過高科技手段查扣太子集團超過百億美元的比特幣資產。林宜敬表示，整體可視為一種蝴蝶效應，目前在Meta等平台上看到的詐騙廣告或詐騙訊息，與一年前相比已明顯減少。

其次，在發展軟體產業方面，林宜敬指出，台灣軟體產業過去多以專案（Project）為主，但未來應逐步轉型為產品型軟體（Product）。由於軟體產業的特性是開發成本高，但複製成本幾乎為零，一套軟體開發完成後便能提供大量使用者使用。未來，政府除了鼓勵台灣軟體公司發展產品型軟體，政府在採購軟體時，也將盡量採購產品型軟體。

同時在AI產業方面，政府正建立AI軟體生態系，並以「算力、資料、人才、行銷、資金」五大政策工具推動。

在算力方面，數發部提供免費GPU算力資源給AI新創團隊，同時也與金管會合作鬆綁保險業投資限制，希望引導資金投入AI算力中心建設。此外，數發部也與財政部合作，將AI算力建設納入促參重大公共建設，提供租稅優惠，期望透過政策引導民間資金投入AI算力基礎建設。

在資料方面，政府推動《促進資料創新利用發展條例》立法，並建立「台灣主權AI訓練語料庫」。目前已有超過200個政府機關參與，累積語料已超過11億Token，數發部指出，AI模型的知識來自訓練語料，因此希望未來不論是台灣、美國、日本或其他地區訓練出的大型語言模型，都能納入台灣觀點，目前包括Google DeepMind、Trinkle AI、Enprotech等團隊，也已申請使用相關語料資料。

在人才培育方面，數發部提出「AI產業人才認定指引」，將AI人才區分為AI應用人才、AI開發人才以及AI研究人才三類；此外，數發部也與人事行政總處成立「AI公共人才發展辦公室」，希望建立完整的人才培育與認證體系，讓人才培訓、認證與產業需求形成完整市場。

在行銷方面，本身來自產業界的林宜敬指出，新創企業最需要的並非補助，而是「穩定訂單」。因此政府透過舉辦產業媒合會，協助AI新創與潛在客戶建立合作。在資金方面，政府也與國發會合作，設立100億元AI投資基金，目前已遴選36家搭配投資人，核定投資金額超過7000萬元，未來將持續投資更多AI新創團隊。

在數位韌性方面，數發部表示，目標是確保「網路不中斷、系統不被駭、資料不遺失」，並從法律、科技與商業三面向推動資安強化，包括完成《資通安全管理法》修法、發展AI主動式防禦技術以及推動後量子密碼遷移。同時在通訊韌性方面建構「陸、海、空」三層備援架構，包括強化固網與行動通訊韌性、提升海底電纜修復能力，以及導入低軌、中軌與高軌衛星通訊備援。

此外，在數位政府方面，數發部推出的「數位憑證皮夾」上線兩個月下載已超過9萬次，目前已可用於網購超商取貨身分驗證，未來也將逐步擴展至畢業證書、駕照與網路售票真人驗證等應用。數發部表示，未來也將推動以「人生事件」為核心的一站式政府服務，讓民眾在出生、就學、就業或搬家等人生階段，可透過單一平台完成相關政府服務申請。

