荷姆茲海峽遭封鎖，法人看航運題材成焦點。

〔記者張慧雯／台北報導〕台股重挫逾千點，國內航運股漲跌互見，不過，法人認為，美伊衝突擾動海運市場，油輪運費飆破紀錄，看好油輪需求暴升、運價明顯飆漲、風險溢價推升獲利等利多助攻，全球航運題材增溫。

近期中東地緣政治風險升溫，伊朗革命衛隊3月2日宣布封鎖全球能源咽喉荷姆茲海峽，全球能源運輸面臨重大挑戰，也同步推升航運市場的油輪需求。野村投信表示，油輪作為全球原油運輸主力，隨著區域風險升高、航線被迫繞行與保險成本增加，運能被明顯吸收，帶動運價強勢反彈，航運成為今年最受市場關注的投資題材。

野村投信分析，在此背景下，聚焦全球油輪龍頭與航運龍頭企業的ETF更受市場青睞，全台唯一以航運為主題的野村全球航運龍頭息收ETF（00960），同時涵蓋貨櫃、散裝及油輪「航運脈動金三角」，受惠程度更形突出。

野村投信投資策略部副總樓克望分析，荷姆茲海峽船舶通行量3月2日已出現70%的暴跌，為近50年最大規模中斷，至少3艘船舶被確認遭受攻擊，更多油輪選擇在阿曼灣與波斯灣外海減速或停泊，形成大量「待命艦隊」，進一步推升市場緊俏度，若封鎖延長，樓克望認為布蘭特原油（Brent）可能快速走向「三位數」油價情境，推高油輪運價空間，他進一步指出，由於白宮深知全球能源運輸關閉的嚴重性，川普及時指示美國海軍提供通過荷姆茲海峽油輪的軍事護航，理論上可望降低海峽封鎖的機率。

