台積電南科2奈米廠加碼投資 黃偉哲:全力協助設廠

對於台積電2奈米南科擴廠，台南市長黃偉哲表示，台南打造完整半導體生態系AI需求推動產業加速布局。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對台積電因應AI需求爆發，規劃於南部科學園區特定區加碼投資2奈米先進製程廠區，並預計於3月底進行環評審查，台南市長黃偉哲今（4）日表示，市府團隊將秉持最高行政效率，全力協助設廠相關事宜，鞏固台灣在全球半導體產業的領先地位。

黃偉哲指出，根據台南市政府最新投資會報資料顯示，全球AI產業需求持續升溫，不僅2奈米廠設廠計畫加速推進，包含先進封裝及相關上下游供應鏈廠商，近期也陸續在台南各工業區與科學園區動土興建，顯示台南正逐步形成完整的半導體產業生態系。

針對即將展開的環評程序，黃偉哲強調，市府將秉持「專業審查、效率執行、環境永續」三大原則，兼顧產業發展與環境保護，協助順利完成各項行政程序，確保投資案依法、如期推進。

他表示，2奈米廠加碼建設將吸引更多全球頂尖供應鏈與高階人才進駐，帶動周邊生活機能、交通建設及教育資源全面升級。市府已同步啟動多項配套措施，包括持續增加產業與研發用地儲備、擴大再生水供應體系，並與中央協調電力穩定供應，確保符合ESG永續發展目標。

黃偉哲強調，市府將以最快速度協助銜接2奈米產能需求，為台南打造下一波科技產業成長動能，也為全球晶片供應鏈穩定貢獻關鍵力量。

