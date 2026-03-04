48歲上班族家庭年收240萬元 痛揭犯「1大錯誤」積蓄慘蒸發

日媒以真實案例揭示，即使是高收入家庭，若未提早規劃教育費高峰期，仍可能面臨現金流緊縮風險。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在雙薪、高收入的光環下，真的就能高枕無憂嗎？日本一名48歲上班族，家庭年收超過1200萬日圓（約新台幣240萬元），原本對家庭財務充滿信心，卻在今年春天迎來沉重打擊，短短數月內，存款蒸發三分之一。讓他震撼的，不是投資失利，而是孩子的教育費。由於沒有預測到「教育支出高峰」，這1錯誤讓家庭經濟狀況突陷入困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，48歲的加藤浩二（化名）在東京一家工廠上班，他的妻子直子（46歲，化名）是護理師，他們家的年收入超過1200萬日圓，從未感到經濟拮据。然而，今年春天，由於女兒上大學、兒子入讀私立國中，加藤家的經濟狀況突然陷入困境。

女兒在私立大學第一年的學費約為130萬日圓（約新台幣26萬元），兒子的各種費用也約為100萬日圓（約新台幣20萬元）。除此之外，他們還要支付女兒的交通卡和課本費，以及兒子補習班的日常開銷，短短幾個月，他們三分之一的積蓄就花光了

加藤說「我以為我知道個人輔導費和補習班費用。但後來發現還有入學費、設施擴建費、校服費、電腦費……2個孩子所有費用，比我想像的還要大。」

「我以為自己掌握得很清楚，沒想到真正帳單擺在面前，才知道破壞力有多驚人。」加藤坦言，過去從未對教育費進行完整模擬，一直抱持「雙薪家庭總能應付」的心態。直到存款大幅縮水，他才意識到問題的嚴重性。

更讓他心酸的是，女兒察覺家中氣氛異常，主動詢問是否需要申請助學貸款，他說「那一刻我才知道，壓力早就寫在臉上。」加藤責怪自己沒有預測到「教育支出高峰」，對他而言，「雙薪就安心」的神話已然破滅。他開始重新盤點未來十年的教育支出計畫，也重新思考家庭資產配置策略。

專家指出，即使是高收入家庭，若未提早規劃教育費高峰期，仍可能面臨現金流緊縮風險。特別是在通膨環境下，單純依賴儲蓄已不足以應對長期支出壓力。「教育費不是突然變貴，而是我們低估了累積效應。」理財顧問分析，當多個升學階段重疊時，支出高峰會在短期內集中爆發。若缺乏預算模擬與資金配置，衝擊往往超出想像。

