一夕崩塌！58歲婦慘淪清潔工、超市搬貨 痛揭一生當全職主婦下場

日媒以真實案例揭示，高齡單身女性在喪偶後，微薄存款與有限收入背後的隱形危機。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕原以為未來生活將無憂，卻在丈夫退休前夕瞬間翻盤。日本一名58歲全職主婦以為晚年生活安穩無虞，卻在丈夫猝逝後，手中僅剩300萬日圓（約新台幣60萬元）存款。如今為了生存，她每天早上當清潔工，晚上再到超市搬運貨物，體力與精神幾近崩潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，58歲A女士（化名）原本過著平穩的家庭主婦生活，丈夫任職公司直到臨近退休，夫妻2人對未來的經濟狀況充滿信心。然而，1年前丈夫突然過世，生活發生了徹底的改變。

她原本相信夫妻倆可以靠退休金和年金度過平靜晚年，保險也會在萬一發生意外時提供保障。然而現實並非如此。「喪葬費與墓地費用花費數百萬日圓後，正好自家公寓又遇到設備故障，很快就把錢花光了。」在支付所有款項後，家裡只剩下約300萬日圓（約新台幣60萬元）。

丈夫的遺族厚生年金加上中高齡寡婦補助金，A女士每月收入約15萬日圓（約新台幣3萬元），但老舊公寓的管理費與修繕基金高達每月4萬日圓（約新台幣7980元），再加上固定資產稅，光住居相關支出就近6萬日圓（約新台幣1.2萬元），剩下9萬日圓（約新台幣1.8萬元）應付生活費仍吃緊，每月赤字難以避免。

她面帶疲憊地說「如果我生病了，那300萬的積蓄就是最後的依靠。我才58歲，要靠這筆錢撐到領到基礎年金，根本不可能。」A女士決定30年來第一次重返社會，她說「我年輕時在商社擔任一般職，電腦也能應付簡單家計管理，我以為事務職應該沒問題。」

她也曾到就業服務中心求助，但得到的現實十分殘酷。她無奈說「事務職競爭激烈，即使是年輕人也不容易錄取。我的電腦技能需要先取得資格才能介紹工作，而我無法等待半年上課。」

最終，她選擇了可立即上班的工作，早晨辦公室清掃工作與傍晚超市補貨。每天早上6點到9點扛著重型清潔機清掃，回家稍作休息後，下午17點到20點搬運蔬菜與飲料箱。時薪早晨1350日圓（約新台幣269元）、傍晚1250日圓（約新台幣249元）。

58歲的她，長時間體力勞動帶來巨大負擔，腰痛讓她無法天天上班，每週只能工作4天，2份工作合計月薪僅約13萬日圓（約新台幣2.6萬元）。她哽咽地說「有工作總比沒有好，但一旦失去工作，存款很快見底。我能撐多久？如果我倒下，誰會幫我？」

報導指，像A女士這樣因配偶過世而成為單身的女性，面臨經濟不安的情況並不罕見。人生百年時代下，重返社會卻無法獲得足夠收入，僅靠微薄存款和體力維持生活，帶來的心理壓力，可能遠比統計數字呈現的更嚴重。

