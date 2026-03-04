北車地王「國產實業大樓」都更案 日本三井接手投資興建

每坪土地單價高達1228萬元的台北車站地王「國產實業大樓」都更案，將興建地上33至34層的新建案。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕每坪土地單價高達1228萬元的台北車站地王「國產實業大樓」都更案、將由日本三井不動產集團接手興建，該案也是三井集團在台首個百分百投資的住宅開發案。

房地產業者指出，國產實業大樓在2022年7月被桃園建商宜雄建築集團旗下的秝新有限公司砸下65億元買下，若不計入建物價格，拆算每坪地價高達1228萬元，而該案也循都更模式重建，原本在2024年4月與新潤開發與法人秝新簽訂合建契約，不過，僅過了1年多，也就是2025年5月雙方卻突然合意解約，直到今年3月，確定由日本三井集團跟法人秝新簽訂合建契約。

預計規劃300戶住宅 周邊房價破百萬

根據日本三井集團發布，該案將由集團百分百出資的三北建設負責興建，而該都更案基地面積近530.89坪，預計都更重建後的總樓地板面積可達1.09萬坪，，目前暫定規劃興建地上33至34層、地下7至8層，包括住宅、店面的新建案，推估可興建住宅戶數大約300戶，預計最快今年底或是明年初可以將舊大樓拆除，而完工時間則落在2035年。

不過，三井與地主秝新的都更案分收比，三井則表示因為案子還在審議中，對於投資金額以及分回比率目前則還不方便透露，但可以透露的是週邊住宅單價每坪已經突破100萬元。

進一步查詢台北市都更審議服務平台，該案審議進度已經到事業計畫，預計整個都更案費用高達57.57億元，全案總銷售金額逾125億元。

