全家餐飲去年每股賺6.46元 將配發現金股利5.5元

〔記者楊雅民／台北報導〕全家國際餐飲（7708）公佈2025年合併營收27.23億，年增14.46%，稅後淨利為1.65億元，年增28.17%，每股盈餘6.46元，較2024年增加1.07元，董事會通過每股擬配發現金股利5.5元。

全家餐飲表示，2025年整體營收、利益皆雙成長，主要受惠於既存店營收成長和展店動能挹注，各品牌積極應對台灣人口小戶化社會趨勢，瞄準「日常個人食」發展餐飲組合，並持續擴大與「全家」跨通路合作，及掌握遊戲聯名等流行商機，貢獻整體營收持續向上。

既存店營收成長關鍵，來自於承襲授權品牌總部之商品開發支援，持續引進獨家口味餐點，且嚴選在地特色食材、研發現地專屬餐點，並運用數據驅動管理，提升運營管理效率，在餐飲市場中強化競爭優勢。

全品牌總店數達76家，大戶屋在六都及新竹地區經營有成後，持續搶進各大商場，並跨入空白縣市新開店，全台展店數達52店，穩居日式定食第一品牌。

首個自創品牌「IKIGAI燒肉」已開出8家門市，主打個人燒肉套餐型式，打破過往燒肉以聚餐為主，翻轉燒肉成為平日三餐選項之一，去年進軍台中、桃園中壢和台南新區域展店，精準選點和完整運營系統，為營收及利益挹注新成長動能。

bb.q CHICKEN全台16家店則掌握運動熱潮，運用話題行銷帶動業績，更跨界聯名人氣手遊《絕區零》和《RO 仙境傳說Online:樂園》推出限定聯名套餐，持續拓展新客群。

此外，有效運用集團綜效資源，bb.q CHICKEN與「全家」擴大聯名合作推出霜淇淋、現做區炸雞、杯裝咖啡和茶飲等近10款品項，創造韓流風潮，挹注營收向上，未來將持續透過全台超過4400店實體店鋪，建立全台最大餐飲商品銷售網絡，發揮集團資源生態圈效益。

展望今年，隨著外食市場朝向連鎖化與品牌化發展，「全家餐飲」持續主攻日常個人食之剛性需求，目標展店8-10家，同時致力新品牌孵化帶動營收，持續提升於餐飲市場的市占率。

跨通路合作部分，今年度也將擴大與「全家」進行多面向的聯名商品開發，發揮集團資源生態圈效益，未來更期望朝向多元銷售通路發展，創造營收成長雙動能。

