中東戰火延燒！韓元一度失守1500、新台幣貶破31.7元 央行備戰穩匯

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰火升級，避險資金大舉湧入美元與瑞郎，美元指數強彈，主要亞洲貨幣則在股市重挫、資金外流與美元急升夾擊下全面走貶。其中，韓元兌美元在4日凌晨貶破1500大關，創下金融海嘯以來新低；新台幣兌美元匯率早盤亦失守31.7元關卡，最低下探31.756元，中央銀行嚴陣以待。

美國與以色列於2月28日對伊朗發動攻擊並擊斃其領袖後，伊朗隨即展開報復行動，美國駐中東多地使館遭攻擊，全球能源運輸要道荷姆茲海峽航運受阻，市場恐慌情緒迅速升溫。儘管美國總統川普表示，將確保全球能源供應無虞，使美股跌勢略為收斂，但亞洲市場並未買單，韓股盤中一度觸發熔斷機制，台股亦重挫逾1200點。

請繼續往下閱讀...

亞幣亦同步承壓，其中韓元貶勢最為猛烈。韓元兌美元在4日夜盤跌破1500價位，寫下17年新低。韓國銀行隨即成立緊急任務小組，總裁李昌鏞表示，韓元走勢與基本面「嚴重脫節」，將對外匯市場進行24小時嚴密監控，並準備在必要時採取適當行動穩定匯市。在官方喊話後，韓元貶勢收斂，早盤回升至1477附近。

新台幣在連假後短短兩個交易日已重貶近4角，前一交易日更爆出史上第三大成交量。匯銀人士指出，央行其實已進場調節，但在國際金融情勢劇烈震盪下「只守不攻」，避免過度消耗外匯存底。

市場並傳出，央行不排除適度放寬出口商單次拋匯數量限制，引導供給面進場，協助穩定匯率，並與市場力量聯手對抗外資短期熱錢匯出壓力。在地緣政治風險未明朗前，亞幣恐仍將維持高波動格局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法