實體金條飛不動、套利交易蠢蠢欲動 ? 疫情封鎖「這銀行」賺這麼多

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝突升級正擴散到全球黃金市場。《彭博》報導，因中東航班大規模停飛，往返杜拜的航班被大量取消，導致交易商無法轉移黃金，凸顯了實體黃金流通可能出現的瓶頸。貿易和物流公司的代表表示，目前往返杜拜的金屬運輸已被無限期暫停。

報導指出，航班停飛對黃金市場並非首次衝擊。在2020年疫情初期，全球旅行限制一度讓黃金無法快速在倫敦與紐約之間流動，導致兩地金價出現巨大價差，也讓能夠進行套利交易的金融機構，例如摩根大通在那波黃金套利，大約賺了約10億美元（約新台幣317億元）。倘若這次中東戰事若持續升溫，類似的市場扭曲與套利機會將可能再次出現。

多家交易與物流公司的代表表示，由於阿聯部分空域關閉，往返杜拜的航班被取消，本安排進出杜拜的黃金運輸已被無限期暫停，週一整天都在緊急重新安排貨運路線，試圖改道將原本要經由杜拜轉運的黃金送往最終市場。

近年，杜拜已成全球黃金市場的重要節點，不僅負責精煉與出口金條至亞洲各國，也是來自瑞士與倫敦的黃金運往亞洲的重要中轉站。而杜拜是阿聯的黃金物流的核心樞紐；因此，當杜拜機場受影響時，整個阿聯的黃金流通就被卡住。

數據顯示，阿聯在2024年進口黃金1392噸，價值超過1000億美元（約新台幣3.18兆元）。

現今，伊朗大規模發射飛彈，阿聯決定部分關閉空域並暫停杜拜航班，使得原本放在客機貨艙中的黃金與白銀運輸全面停擺。

報導指出，全球多數實體黃金的跨市場運輸，都是放在客機貨艙中完成。運費通常不到每盎司1美元，但每架航班能承載的黃金量並不是受重量限制，而是受保險額度限制，保險公司通常只願為每架飛機承保幾噸的貴金屬。

儘管部分業者曾考慮改走陸路，但業界普遍認為風險太高。高價值貨物長距離地面運輸容易成為犯罪目標，因此很少被採用。對此，貴金屬物流顧問Lars Johansson表示，理論上可以透過裝甲車隊運送，例如把一車的貨分成3輛裝甲車並配備武裝護衛，但跨越國境時往往涉及更多法律與安全問題，實際操作並不理想。

市場普遍認為，杜拜航班中斷可能只是暫時現象，但停飛時間拉長，印度等依賴杜拜供應黃金的市場將面臨更大壓力。數據顯示，本週一沙烏地阿拉伯的黃金現貨溢價大幅上升，顯示市場擔心供應可能短缺。

根據航班追蹤平台 Flightradar24 的數據，自伊朗首次反擊以來，全球已有超過1萬2300架航班被取消。阿聯酋航空 （Emirates）這家全球最大國際航空公司已宣布延長杜拜航班停飛至週三晚間，而阿提哈德航空（Etihad Airways）也將停飛措施延長至週四。

