油價上看100美元！伊朗局勢升級 比70年代石油危機還要慘3倍

荷姆茲海峽是全球原油與LNG運輸要道，連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿聯等主要波斯灣產油國。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國對伊朗週末空襲引發中東緊張局勢升溫，市場擔憂荷姆茲海峽可能封鎖，全球能源市場面臨供應中斷風險。專家指出，若衝突持續，油價恐會飆升至三位數美元（100美元以上），液化天然氣（LNG）價格也可能重測2022年的歷史高點對全球市場的衝擊，恐比1970年代阿拉伯石油禁運及伊朗革命造成的影響還大3倍。

《CNBC》報導，荷姆茲海峽是全球原油與LNG運輸要道，連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿聯等主要波斯灣產油國，並通往阿曼灣與阿拉伯海，每日約有1300萬桶原油通過該海峽，約占全球海運原油的31%。一旦海峽通行受阻，不僅伊朗出口量減少，整個海灣運輸鏈都將中斷，全球油市將面臨前所未有的供應衝擊。

能源研究公司MST Marquee能源主管卡沃尼克（Saul Kavonic）分析，市場初期會對風險進行定價，從每日可能減少200萬桶的伊朗原油出口，到攻擊區域基礎設施，甚至極端情況下完全阻斷荷姆茲海峽的通行，「若伊朗政權認為自己面臨生存威脅，封鎖海峽的行動不能排除」。不過他也指出，美國及盟友可能派遣軍事護航，保護航道。

若伊朗成功封鎖荷姆茲海峽，對全球油市的影響將非常嚴重。卡沃尼克指出：「這種情境可能比1970年代阿拉伯石油禁運與伊朗革命造成的衝擊還大3倍，油價可能飆破三位數美元，LNG價格也可能重測2022年的歷史高點。」

Rapidan Energy Group總裁麥克納利（Bob McNally）指出，市場高度依賴荷姆茲海峽的產油與運輸，關鍵在於衝突持續時間，油價與LNG價格的上漲狀況，取決於波斯灣生產與運輸中斷的範圍與持續時間。Lipow Oil Associates總裁李波（Andy Lipow）也警告，最壞情境為「沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊，隨後荷姆茲海峽完全封鎖」，發生機率約33%。

能源研究公司Vanda Insights執行長哈利（Vandana Hari）表示：「目前看來，我們正面臨美國與伊朗之間全面軍事衝突的可能，這在歷史上前所未有，其發展軌跡無法預測。」

哈利接受《CNBC》採訪時指出：「若衝突持續數日，伊朗及其代理勢力全面報復，我們將面臨油市最糟糕的局面，包括中東石油運輸大規模中斷。」除非美國能夠預先解除伊朗海軍與軍力威脅，並確保油輪能在荷姆茲海峽正常航行。

截至週二（3日），美國紐約西德州中級原油期貨上漲3.33美元或4.7%，收在每桶74.56美元，創2025年6月以來新高；布蘭特原油期貨收盤上漲3.66美元，漲幅4.7%，報每桶81.40美元，為2025年1月以來最高。

