台股大跌千點 法人點名半導體與原物料族群具韌性、分批進場

中東戰事升級、引爆金融市場恐慌情緒，台股大跌千點，跌幅約在3%左右，反觀日股跌幅近4%、韓股跌幅更超過8%。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股大跌千點，不少散戶哀號「現在到底該怎麼辦?」專家法人多認為，無論是短空、中空，長線依舊看好，趁著大跌可以分批進場，政大財經教授周冠男更直指「定期定額、長期買進」是最佳選擇。

中東戰事升級、引爆金融市場恐慌情緒，台股大跌千點，跌幅約在3%左右，反觀日股跌幅近4%、韓股跌幅更超過8%，不少投資人很疑惑，昨日美股收盤跌幅已收斂，結果今日亞洲各國股市跌幅這麼大，現在投資人到底該怎麼辦?

元大投顧認為，短期震盪難免，操作上不宜過度追價，面對美伊衝突，投資人應密切觀察能源與運價走勢，至於題材方面，半導體製程持續演進，特用化學在本土化供應鏈趨勢下具備較強的題材韌性，散裝航運短期受戰事影響，強化航商轉嫁附加費的議價能力，而國際原油轉強，原物料相關個股也可多關注。

國泰期貨指出，台股短線預期在3萬4千點附近的10日線尋求支撐，資金有望轉向具備趨勢題材與業績支撐的族群，包含光通訊概念股受惠AI與雲端高速傳輸需求，與軍工概念股在政策支持具長期潛力。

福邦投顧認為，指數近期持續受到地緣政治風險影響，市場投資人擔憂美伊戰爭後續影響，以及川普關稅戰後續轉向針對各別國家與產業打擊，市場風險仍高，建議投資人操作上應選擇股價位階相對較低，具業績基本面支撐且產業較不受景氣影響的公司。

周冠男更進一步表示「漲上去的時候，你一直扼腕沒有早點買。現在終於打折了，你還是不敢買？什麼都不敢，那就定期定額，把自己不理性的手腳綁起來吧。」

