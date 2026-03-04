焦點股》神達：AI伺服器前景強勁 帶量逆風走堅

神達伺服器業務持續帶動營運成長，受惠資料中心與雲端服務需求強勁，公司正策略性擴大北美、越南及台灣產能布局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠神達（3706）伺服器業務持續帶動營運成長，受惠資料中心與雲端服務需求強勁，該公司正策略性擴大北美、越南及台灣產能布局，支援AI伺服器與網通機櫃出貨。儘管今日大盤慘遭血洗，神達股價開盤仍逆勢上漲，雖一度翻黑，但截至上午10時41分暫報78.1元，漲幅2.36%，股價高低振盪逾5%，成交量1萬9846張。

隨著AI伺服器市場持續多元化，神達採取多晶片平台策略，以提升客製化能力並降低對單一晶片供應商依賴，同時深化與美國主要客戶合作。神達表示，未來將持續強化雲端運算與智慧物聯網產品布局，在美國與越南新產能逐步投產帶動下，AI伺服器業務貢獻可望提升，推動營收與獲利成長。

請繼續往下閱讀...

神達去年營收1055.77億元、年增72.1%，營業利益53.74億元、年增201.9%，營益率5.09%、年增2.18個百分點，稅後淨利68.38億元、年增72.6%，每股稅後盈餘（EPS）5.15元。針對去年盈餘分派，神達預計每股配發現金股利3元，以及運用營運轉增資發行新股，每股派發股票股利1元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法