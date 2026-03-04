英特爾宣布董事長交棒 技術背景老將巴勒特接任

英特爾（Intel ）任命公司董事會成員、資深晶片產業高管巴勒特（Craig Barratt） 為下一任董事長。（圖擷取自英特爾官網）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel ）週二 （3日） 宣布，任命公司董事會成員、資深晶片產業高管巴勒特（Craig Barratt） 為下一任董事長。

綜合媒體報導，英特爾週二發出聲明表示，公司董事會已選舉巴勒特出任獨立董事長，任命將於2026年5月13日公司年度股東大會後正式生效。巴勒特將接替現任董事長耶里（Frank Yeary），而耶里則將於同日股東大會後自董事會退休，並不再尋求連任。

英特爾執行長陳立武在聲明中表示，巴勒特具備深厚的半導體專業背景，以及在複雜、以工程為導向企業中的技術與營運領導經驗。隨著公司邁入下一階段，專注於強化執行力、鞏固產品領導地位及推進晶圓代工業務，巴勒特的經驗將有助於支持管理團隊，為股東創造長期價值。

根據英特爾介紹，巴勒特於2025年11月以獨立董事身分加入英特爾董事會，擁有超過30年半導體及更廣泛科技產業的領導經驗，曾任職於高通、Google等公司。

巴勒特亦曾擔任Atheros Communications公司執行長，帶領該公司成功完成首次公開募股（IPO），其後公司被高通（Qualcomm）收購，他並續任Qualcomm Atheros總裁。隨後，在英特爾收購Barefoot Networks後，他加入英特爾，擔任乙太網路、光子學及網路業務資深副總裁；在此之前，巴勒特為Barefoot Networks執行長。

Barratt目前也擔任 Intuitive Surgical與Astera Labs董事會成員。

