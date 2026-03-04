別當盤子！好市多11種「被炒作」商品 遭點名不值得浪費錢

別當盤子！好市多11種「被高估」商品1次看。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以物美價廉聞名，雖然有些Costco食品已經擁有一群狂熱的追隨者，但也有人覺得這些產品被過度炒作，如雞肉捲、科克蘭招牌起司通心麵、科克蘭龍蝦濃湯等11種商品，被會員點名為被高估，不值得列入購買清單。

《Thetakeout》報導，好市多商品種類眾多，許多消費者會了買到物超所值，往往會參考社群媒體在平台上推薦的商品，然而若不想買到過度被炒作的商品，不妨參考顧客的評價，而以下11種商品，是顧客認為被高估商品，不值得浪費錢。

科克蘭雞肉阿爾弗雷多

Kirkland Chicken Alfredo常被讚為家庭快速又簡單的晚餐，許多人甚至把它列為好市多最受歡迎的餐點之一。可惜的是，仔細看了那些不太正面的評價後，許多嘗試過的人都提到它沒有達到預期。從超濃稠且烹調後迅速凝固的阿爾弗雷多醬，到一般評論評價頂多只是普通，這款醬似乎沒有達到它的期待，許多嘗試過義大利麵的人也提到，為了讓它更美味，必須對菜餚做些調整。

雞肉捲

Costco Chicken Bake 依然是美食廣場的熱門商品，然有些人認為近年來，其品質已大不如前，剛上市時，顧客記得每天在店裡都是手工製作，這讓他們的產品品質大幅提升。現在，人們相信這些烤雞是預先做好的，並在店裡冷凍供應。有人聲稱它失去了風味和份量，昔日的愛好者如今只感到失望，並懷念過去的美好。

科克蘭招牌起司通心麵

這道菜中含有大量麵條和奶油起司，贏得了許多Costco會員的心，有人說這是寒冷天氣裡依偎享用的絕佳食物。不幸的是，也有許多人認為科克蘭招牌通心麵起司是Costco上應該避免的商品。從黏稠的口感，到抱怨起司過重，負面評價的一個共同點是這道菜缺乏風味。

瑪芬

Costco 的超大瑪芬多年來一直是熱門商品，不過，在好市多對商品進行調整後，現是8個1包，而不是12個。它也徹底改變了可選口味的選擇，這些改變悲劇性地讓Costco鬆餅從經典品降格為被高估的購買品。嘗試過的會員抱怨它們現在變得乾燥，缺少了之前的鮮明風味。也有人提到新版的尺寸也小很多，也沒那麼飽足。

杜拜開心果餡巧克力馬卡龍

內餡是開心果奶油和馬卡龍塊，外包巧克力外殼，確實讓人期待很高。但事實上，嘗試過蛋糕棒的人似乎對它感到失望，說它們無味且稠度像乾黏土。這些蛋糕棒的主要風味是強烈的甜味，有些咬起來幾乎沒有開心果香氣。

此外，當產品標示為杜拜風味時，通常會包含kataifi，一種由小麥粉和水製成的細絲麵團。這個添加物讓杜拜巧克力有其標誌性的酥脆感。但評論者提到kataifi並未包含在產品中，這意味著這些蛋糕棒唯一的「杜拜巧克力」特色就是加入了開心果。

科克蘭龍蝦濃湯

由於龍蝦價格高昂，因此，Costco的顧客在價格親民的龍蝦濃湯問世時感到興奮。但對許多消費者來說，它並未達到預期的期待，有人說每包的龍蝦數量不一致，有些包裹裡的龍蝦數量非常少（例如有Reddit用戶說他們只找到兩塊）。另一個常見的抱怨是濃湯有時帶有奇怪的魚腥味。

拉納烤龍蝦餃

以價格來說，加上包裝的大小和較大的義大利餃麵，Rana 烤龍蝦義大利餃乍看之下非常划算。不幸的是，當你深入了解購買這道菜的人時，就會發現這是被高估的商品。像 Rana 烤龍蝦義大利餃這樣的名稱，你會期待這道菜的主角是龍蝦塊。但可惜的是，Costco網站上的評論者一再感到失望，有人甚至說你得用放大鏡才能找到哪怕1片龍蝦。1位在Reddit上分享產品內容的用戶也表達了同樣的擔憂，提到餡料更像是糊狀，而不是他們預期的多汁龍蝦塊。

Kirkland 招牌煙燻拔絲豬肉

Kirkland 招牌煙燻拔絲豬肉包裝確實很吸引人，不過仔細觀察這款產品後，似乎有很多人認為它不值得被炒作。評論常提到豬肉非常油膩，Costco網站上有評論估計脂肪含量介於30%到40%之間。也有多人提到，因為產品是用醃製肉製成，味道更像火腿，而不是真正的煙燻拔絲豬肉。如果你是火腿愛好者，這可能還算不錯，但名字明確標示煙燻拔絲豬肉帶有山核桃木風味，恐怕無法達到你的期待。

Del Real Foods 紅醬雞肉玉米粽

這包15個玉米粽在Costco網站上有幾位顧客給予五星好評。不幸的是，這似乎也是品質多年來持續下滑的另一個受害者。在 Reddit 上，有人提到玉米粽現在吃起來乾爽且味道相對淡淡，許多人同意產品已經開始走下坡路。整體來說，大家普遍認為這款產品已經無法達到外界的期待。

博爾德有機白雞野米湯

這款湯讓許多消費者抱有未被滿足的期待。抱怨範圍從缺乏味道稠度過於稀薄且湯。在Costco官網上，網友貼文提到鹽太多，雞肉幾乎不存在，有評論者甚至提到湯品味道平淡無奇，她還得重讀標籤，確定自己不用自己加材料。

科克蘭招牌辣味香腸披薩

冷凍披薩是人們尋找快速又簡單食物時會選擇的經典餐點之一。由於Kirkland Signature產品被廣泛認為高品質，然而這款披薩抱怨範圍從披薩油膩異常到餅皮像紙板，有評論甚至說披薩就像有人在陳舊麵包上抹了熱狗義大利麵一樣。

