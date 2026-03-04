川普下個目標？美政府正討論是否允許騰訊保留遊戲投資

知情人士表示，白宮正在討論是否允許中國騰訊繼續持有熱門電玩公司的股份。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，白宮正在討論是否允許中國科技和遊戲公司騰訊（Tencent）繼續持有熱門電玩公司的股份，與此同時，美國總統川普（Donald Trump）正準備於4月前往中國與中國國家主席習近平會面。

《金融時報》報導，知情人士透露，美國政府高層官員已召開會議，討論騰訊在美國和芬蘭的投資是否構成安全風險，這些投資幫助騰訊成為全球最大的遊戲公司。

騰訊持有Epic Games共28％的股份，這家遊戲開發商旗下擁有熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite），騰訊也持有Riot Games、Supercell的股份，這些公司分別開發了《英雄聯盟》（League of Legends）、《部落衝突》（Clash of Clans）等知名遊戲。

一名知情人士表示，去年夏天，騰訊正在與美國外國投資審查委員會（CFIUS）談判，以減輕華盛頓的安全疑慮。而最新的辯論發生在川普計劃訪中會見習近平3週前，北京方面曾多次批評美國採取的安全措施影響中企。

騰訊的遊戲投資已成為CFIUS審查時間最長的一項案子之一，CFIUS是美國財政部主導的機構，負責審查入境投資的安全風險。

在川普的第1個總統任期內，CFIUS就開始質疑騰訊對Epic Games和Riot Games投資是否會讓這家中國公司獲得數百萬美國人的數據。儘管Supercell總部位於芬蘭，但由於這家公司在美國擁有龐大的用戶群體，騰訊收購Supercell股份的事件還是引起了CFIUS的審查。

曾在拜登政府擔任技術和安全事務官員的麥奎爾（Chris McGuire）表示，這些平台可以成為重要的情報收集來源。在拜登執政期間CFIUS一直在努力解決這個問題，時任司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）希望CFIUS強制騰訊剝離遊戲業務，但財政部更傾向於透過建立資料保護機制來保留這些投資。

在拜登任期的最後1個月，五角大廈將騰訊列入一份涉嫌與中國軍方有關的公司名單。騰訊則始終否認與中國軍方有任何關連。

知情人士警告，目前仍不清楚美國更有可能強制騰訊撤資，還是允許這些投資繼續存在。現任外交關係委員會成員的麥奎爾表示，即使有緩解協議，批准這項交易也可能傳遞出一個更廣泛的訊號，即來自「中國軍工企業」的投資不會帶來國家安全風險，但事實並非如此。

針對報導，美國財政部拒絕置評。騰訊、Epic Games和Riot Games同樣拒絕置評。Supercell則未對此回應。

