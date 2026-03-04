僅剩1艘油輪通過 ! OPEC第二大油國將減產「這麼多」

一名男子在伊拉克的魯邁拉（Rumaila）油田工作。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕現今，荷姆茲海峽幾乎陷入停擺。根據摩根士丹利追蹤數據顯示，3日僅1艘油輪通過荷姆茲海峽，較正常水準驟降逾95%。現今，該海峽持續關閉，導致儲油設施爆滿，石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國被迫關閉最大油田，週二已減產120萬桶/天的產量，市場不排除，未來幾天其減產規模可能突破300萬桶／日。

知情人士稱，伊拉克已開始關停該國最大的魯邁拉（Rumaila）油田以及西古爾納2號油田（West Qurna 2）的生產，如果荷姆茲海峽依舊幾近關停，那麼停產措施可能在未來幾天擴大、預計將達伊拉克約3分之2的總計石油產量。

阿拉克石油部表示，原油減產預計不會影響國內煉油作業。

摩根士丹利的追蹤報告顯示，截至3月3日英國時間傍晚，當天只有1艘油輪完成過境，而前一天也僅有2艘。相比之下，正常情況下每天大約有35艘原油、成品油與液化天然氣船隻通行，差距相當驚人，油運航運受阻的連鎖反應已迅速蔓延。

目前荷姆茲海峽幾乎停滯，讓中東產油國很快感受到壓力。伊拉克已被迫削減約120萬桶／日產量，原因是儲油空間逐漸逼近極限。此前摩根大通估算，一旦該海峽完全封鎖，中東七大產油國的儲存能力最多只能支撐約25天，之後就可能被迫全面停產。

航運市場同樣出現劇烈變化。根據 Baltic Exchange 的數據，目前超級油輪將中東原油運往中國的日租金已飆升至約48.1萬美元（約新台幣1526.3萬元）。船舶經紀公司Oil Brokerage Ltd.與船舶追蹤資料顯示，整個波斯灣可供預訂的超大型油輪（VLCC）只剩6到12艘，船舶供給迅速吃緊。

同時，伊拉克首都巴格達也暫停了北部庫爾德自治區經土耳其傑伊漢港（Ceyhan）的原油出口。在南部主要出口港，航運活動已接近停滯。本月迄今只有3艘油輪在巴士拉港（Basrah terminal）裝貨，不到上月同期的一半。

目前7個裝貨泊位僅停靠3艘油輪，且自2月21日以來，至少有10艘已裝載伊拉克原油的船隻仍滯留在波斯灣，無法穿越荷姆茲海峽峽。

供應壓力已迅速傳導到下游市場。能源資訊機構Argus指出，由於原油來源不足，亞洲多家煉油廠開始主動降低開工率，例如新加坡一座煉廠的運轉率已從85%降至60%，這意味著成品油供應也將隨之收縮。

