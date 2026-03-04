200艘油輪卡波斯灣 川普祭海軍護航與國家保險解危

停泊於港口碼頭的大型商船。伊朗近期揚言封鎖荷姆茲海峽，導致當地航運幾近停擺，據統計目前約有200艘油輪滯留於波斯灣海域進退兩難。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽後，當地航運幾乎停擺。美國總統川普3日表示，美國海軍將在必要時護送油輪通過，同時提供政府風險保險，以確保全球能源運輸暢通。

英國廣播公司（BBC）報導指出，為了確保能源自由流通，川普已下令美國國際開發金融公司（DFC）以非常合理的價格，為行經波斯灣的所有海上貿易提供政治風險保險與擔保。此外，他也承諾美國海軍將在必要時盡快提供軍事護航。

請繼續往下閱讀...

荷姆茲海峽承載全球五分之一的石油與天然氣運輸，但在伊朗官員揚言對通行船隻開火後，部分保險公司已大幅調漲該區域的保單價格。根據勞氏情報（Lloyds List Intelligence）數據顯示，目前約有200艘原油與成品油輪滯留於波斯灣海域進退兩難。

儘管美國政府提出雙重保證，但航運專家警告這可能不足以消除企業疑慮。《勞氏日報》（Lloyds List）總編輯米德（Richard Meade）指出，正如先前美軍介入紅海仍無法阻止商船繞道，單靠海軍護航或保險並不等同於絕對安全。分析師也提醒，若干擾持續，原油價格恐突破每桶100美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法