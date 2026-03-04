市場大屠殺才開始？高盛CEO：尚需「幾週時間」才能消化美伊戰爭

高盛執行長所羅門表示，金融市場尚需「幾週時間」才能消化美伊戰爭的影響。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著衝突不斷擴大，全球股市暴跌，美元走強，投資人拋售風險較高的資產，湧向傳統的避險天堂，不過，高盛執行長所羅門表示，他對金融市場對中東衝突的「溫和」反應感到驚訝，投資者可能需要「幾週」才能更充分地消化這些影響。

路透報導，所羅門週三在雪梨舉行的1次商業峰會上發表講話時指出，我觀察了市場的反應，考慮到這件事的嚴重程度，我其實很驚訝市場的反應比你想像的要溫和得多。

所羅門表示，除非地緣政治事件對經濟成長有直接影響，否則市場對其反應往往較為平淡。

「所有正在發生的事情都會產生累積效應，並可能導致更強烈的反應。到目前為止，我們還沒有看到這種累積效應，」他說。但現在很難推測，因為目前還有太多未知因素。

所羅門說：「我認為市場需要幾週時間才能真正消化所發生的事情在短期和中期帶來的影響，我無法預測這將如何發展」。

隨著衝突不斷擴大，供應擔憂加劇，油價飆升，投資人對通膨的擔憂也隨之加劇。

全球股市指數暴跌，美元走強，投資人拋售風險較高的資產，湧向傳統的避險天堂。

然而，華爾街的損失相對較小，標普500指數本週跌幅不到 1%，在兩個交易日收盤前都收復了早盤的失地。

所羅門表示，包括貨幣週期放緩和監管措施大幅放鬆在內的多種因素共同作用，幫助美國經濟保持了穩健的態勢。

