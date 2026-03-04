自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

能源命脈斷了？荷姆茲海峽單日僅剩2船 專家示警恐爆史上最大石油危機

2026/03/04 11:44

荷姆茲海峽示意圖。（路透資料照）荷姆茲海峽示意圖。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中東戰火蔓延至伊朗，被視為全球最重要能源命脈「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）航運陷入幾近停擺狀態。據標普全球（S&P Global）最新監測數據顯示，本週一（2日）僅有2艘油輪與化學品船通過該航道，海運交通流量暴跌，引發全球能源市場劇烈震盪。

外媒《CNN》報導指出，根據標普全球大宗商品海運數據顯示，2日通過荷姆茲海峽的油輪與化學品船數量從週日（1日）的5艘銳減至2艘。相較之下，戰前的正常水準每日約有60艘郵輪及化學品運輸船通過荷姆茲海峽，運送全球每日消耗石油總量的5分之1。據了解，由於伊朗軍方威脅將攻擊海域附近的船隻，保險公司為規避風險，已紛紛取消相關航次的「戰爭險」保障。

荷姆茲海峽的交通癱瘓衝擊市場，本週國際油價已應聲飆漲，分析師警告，若航運無法及時恢復，油價恐將進一步攀升。

分析師示警：史上最大供應中斷危機

標普全球能源研究主管伯克哈（Jim Burkhard）2日發布報告中提及：「倘若通過荷姆茲海峽的石油流量持續低迷或完全中斷，美國與以色列對伊朗的這場戰爭，有可能導致成史上最大規模的石油供應中斷。」

另外，除油輪與化學品船外，標普指出週一另有7艘船舶通過荷姆茲海峽，此數目遠低週日（1日）20艘，更遠低於平日約75艘的通行量，顯示該地區航行已遭受毀滅性打擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財