能源命脈斷了？荷姆茲海峽單日僅剩2船 專家示警恐爆史上最大石油危機

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中東戰火蔓延至伊朗，被視為全球最重要能源命脈「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）航運陷入幾近停擺狀態。據標普全球（S&P Global）最新監測數據顯示，本週一（2日）僅有2艘油輪與化學品船通過該航道，海運交通流量暴跌，引發全球能源市場劇烈震盪。

外媒《CNN》報導指出，根據標普全球大宗商品海運數據顯示，2日通過荷姆茲海峽的油輪與化學品船數量從週日（1日）的5艘銳減至2艘。相較之下，戰前的正常水準每日約有60艘郵輪及化學品運輸船通過荷姆茲海峽，運送全球每日消耗石油總量的5分之1。據了解，由於伊朗軍方威脅將攻擊海域附近的船隻，保險公司為規避風險，已紛紛取消相關航次的「戰爭險」保障。

荷姆茲海峽的交通癱瘓衝擊市場，本週國際油價已應聲飆漲，分析師警告，若航運無法及時恢復，油價恐將進一步攀升。

分析師示警：史上最大供應中斷危機

標普全球能源研究主管伯克哈（Jim Burkhard）2日發布報告中提及：「倘若通過荷姆茲海峽的石油流量持續低迷或完全中斷，美國與以色列對伊朗的這場戰爭，有可能導致成史上最大規模的石油供應中斷。」

另外，除油輪與化學品船外，標普指出週一另有7艘船舶通過荷姆茲海峽，此數目遠低週日（1日）20艘，更遠低於平日約75艘的通行量，顯示該地區航行已遭受毀滅性打擊。

