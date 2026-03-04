買房月付1.4萬、看似能撐 卻因做錯「1件事」父子竟一起破產

6000萬日圓的幸福豪宅夢，最後卻一起破產…導火線竟是兒子的「人生轉彎」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人生中最昂貴、也最令人嚮往的購買之一，往往就是「自己的房子」。然而，正因為金額龐大，如果在購屋與房貸規劃上稍有失誤，後果可能不只影響自己，甚至連家人都會被拖入財務深淵。

日媒報導，東京一名50歲男子與妻子一起住在父母留下的老家，但兒子跟他說孩子快要出生，房子不夠住了，想用親子「配對房貸」蓋一棟二世代住宅。因此，這對關係親密的父子花費6000萬日圓（約新台幣1200萬元）蓋了一棟雙拼別墅，最後卻因兒子的職業變動，導致父子共同申請破產。

請繼續往下閱讀...

所謂的「配對房貸」是指，日本夫妻或親子各自向銀行申請一筆房貸，兩人都成為獨立的債務人，同時互相擔任對方的連帶保證人。簡單來說，就是兩筆房貸合在一起買同一棟房子。

由於配對房貸可以讓兩人各自貸款，整體可借金額通常比單一借款人更高。於是父子兩人各自背負每月7萬日圓（約新台幣1.4萬元）、為期30年的房貸（每年另有20萬日圓的獎金加碼還款），共同蓋起了一棟約6000萬日圓的雙拼住宅。

據報導，當初購買這套房子時候，這對父子間有約定，「房貸一定要負責任、絕不能拖欠」。最初的5年，事情一切順利，三代親子同住的關係更加親密，但在第6年卻開始出現轉折。當時36歲的兒子突然辭去公司職位，決定轉行成為自由攝影師，這個決定也成了悲劇的起點。

據報導，這名男子成為自由接案者後，收入不但比當上班族時更低，也變得極不穩定，導致經濟壓力逐漸浮現，但他始終沒有向父母透露困境，即使收入變差，仍努力用存款硬撐著還房貸，但再多的積蓄也有用盡的一天。最終，他不得不向父親坦白自己的財務危機。

專家指出，親子配對房貸存在一個很大的盲點，只要其中1人陷入還款困境時，另一方也很難幫忙還貸款，原因很簡單，因為對方自己也在背房貸。

兒子很後悔辭職，試圖重新找工作，但碰上疫情時的就業寒冬，一直找不到穩定職位。而父親手上原本還有出售老家後留下的大約1000萬日圓資金，他拿出一半幫助兒子過難關，但在2年內被房貸、生活費消耗見底。

父親也無力再幫忙。走投無路之下，兒子只好向消費金融借錢，勉強維持每月7萬日圓的房貸，最後他終於撐不住了，父子兩人商量後，決定讓兒子申請個人破產，但沒想到這才是真正的惡夢開始。

據悉，日本的配對房貸的致命機制是：只要其中1人破產，銀行就會要求另1人一次性償還剩餘貸款，因為雙方同時也是彼此的連帶保證人，而父子兩人竟然忘了這件事。當時兒子尚未償還的房貸約為2000萬日圓（約新台幣403萬元），而父親根本無力承擔這筆巨額，最終卻演變成父子雙雙申請破產的最壞結局。

專家指出，在背負房貸期間，如果沒有極特殊理由，像是「辭去穩定工作」這類會讓收入變得不穩定的人生決定，往往需要格外慎重。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法