焦點股》文瞱：法說報喜 帶量逆勢攻漲停

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄（3036）昨公布2025年第四季稅後淨利約新台幣41.9億元，季增約10%、年增約65%，稅後每股淨利（EPS）約3.46元，創單季獲利歷史新高；全年稅後淨利約135.4億元、年增約49%，EPS約11.6元，也創新高，展望今年第一季及全年營運，樂觀成長，帶動今盤中股價逆勢亮燈漲停，達195.5元，上漲17.5元，截至9點50分，漲停打開，股價來到194.5元，成交量1.44萬張。

展望第一季整體營運，文曄預估第一季營收將季增近四成，各應用以美元計價，汽車電子受亞洲農曆年淡季影響，季減中個位數%；工業與儀器需求回溫，季增中高個位數%；通訊與資料中心受AI強勁帶動，均呈高雙位數成長，其中資料中心年增將達倍數以上；消費性電子、PC與手機進入傳統淡季或僅小幅成長。

對2026年全年展望也樂觀成長，文曄受惠AI需求強勁，將主要反映在資料中心與通訊營收，工業庫存回到健康水位，預期持續復甦；車用電子中長期看好，短期仍需觀察亞洲市場庫存調整；消費性電子、手機、PC等較依賴終端需求。

