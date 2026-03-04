台灣暴掃南韓記憶體！背後真相有玄機

人工智慧（AI）帶動先進記憶體晶片需求快速升溫。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）帶動先進記憶體晶片需求快速升溫，南韓半導體出口版圖正出現明顯轉變。過去高度依賴中國市場的結構正在鬆動，台灣則在AI供應鏈推動下迅速躍升為關鍵出口目的地。

南韓媒體報導，南韓國際貿易協會（KITA）數據，南韓去年全球記憶體半導體出口總額達946.1億美元（約新台幣3兆元）。其中，對中國出口為309.9億美元（約新台幣9839億元），占總出口比重32.7%。相較於過去中國曾吸收近7成南韓半導體出口，如今占比已大幅下滑。

請繼續往下閱讀...

自2018年以來的5年間，中國在南韓記憶體出口中的占比約維持在50%左右，但到了2024年已降至30%左右。

與此同時，對台灣出口則大幅成長。去年南韓對台灣的記憶體半導體出口達270.8億美元（約新台幣8598億元），較前1年的144.6億美元（約新台幣4593億元）暴增87.2%。台灣在總記憶體出口中的占比提升至28.6%，幾乎追平中國這個最大市場。

這項轉變凸顯AI記憶體在南韓出口結構中的重要性日益提升，尤其是高頻寬記憶體（HBM）需求爆發，成為主要推力。其中SK海力士向輝達（NVIDIA）擴大供應HBM，帶動整體出口成長。

值得注意的是，雖然最終客戶多位於美國，但HBM在貿易統計上被列為出口至台灣。原因在於晶片需先運往台灣，由台積電進行先進封裝與後段製程，完成後再交付終端客戶。因此，出口數據呈現對台大幅增加的現象。

數據顯示，台灣在2020年僅占南韓記憶體出口約6%，但2024年升至14.5%，去年更接近29%。對台出口金額也從2023年的約30億美元（約新台幣952億元），激增至2024年的144.6億美元（約新台幣4593億元），以及去年的270.8億美元（約新台幣8598億元）。

因此，出口市場排名也出現變化，從原本中國與香港分居前兩名，轉為中國第1、台灣第2。

分析指出，出口重心從中國轉向台灣、美國與越南，代表南韓記憶體出口版圖出現結構性轉變。中國集中度下降與市場多元化，預料將有助於提升南韓半導體產業的長期穩定性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法