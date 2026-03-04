台股市值全球排行曝光！不只台灣散戶狂 美國也創紀錄砸錢進場

全球人工智慧（AI）熱潮，除了散戶參與度提高，大量美國資金也創紀錄湧入台灣股市。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕南華早報報導，隨著全球人工智慧（AI）熱潮升溫，除了散戶參與度不斷提高，大量美國資金也創紀錄湧入以半導體類股為主的台灣股市。據國泰銀行（CUB）稱，台灣股市市值截至2026年2月底已增至約3.9兆美元（約新台幣123兆元）。根據國泰銀行分析，台灣股市排名全球第7，且有機會進一步超越英國市場。

南華早報報導，法國巴黎銀行（BNP Paribas）引述美國財政部國際資本流動報告，美國投資人目前持有台灣股票的金額達歷史新高，約6680億美元（約新台幣21兆元），相當於台灣股市總市值的約 23%。

法國巴黎銀行亞太區現金股票研究主管William Bratton表示：「過去10年，美國投資者持有的台灣股票比例一直在緩慢上升，目前已達到歷史新高。」10年前，美國投資人持有台灣股票的比重約只有13%。

William Bratton表示，這反映美國投資人，希望取得台灣先進半導體產業的投資部位，而半導體被視為AI驅動新一輪科技週期的關鍵基礎設施。

以亞洲市場來看，台灣在美國海外股票投資中的規模僅次於日本。數據顯示，截至2025年底，美國投資人持有日本股票約1.25兆美元（約新台幣39兆元），相當於日本股市市值的約15%。

台灣股市雖以晶片與電子硬體供應鏈為主，但半導體企業市值占比超過60%。其中，台積電（2330）在台股指數中的權重超過40%，對整體市場表現具有決定性影響。

而台積電的股東結構，顯示出跨境資金的連動性。根據彭博數據顯示，美國投資人約占台積電股東的35%，其中包括先鋒集團（Vanguard Group）、貝萊德（BlackRock）以及摩根大通（JPMorgan Chase）等大型資產管理機構。

部分美國投資比重上升，反映台灣市場總市值的快速擴張，而非單純的主動超配。國泰銀行在報告中指出：「簡單來說，AI帶動台灣半導體與AI相關股票大漲，推升了整體指數。」

隨著台灣在全球指數中的權重提高，美國投資組合也同步增加對台股的配置。美國財政部第4季數據顯示，美國投資人在年末加碼台股，而日本股票的買盤則有所放緩。

然而，美國資金在台股中的龐大比重，也意味台灣市場對美國投資情緒的變化相當敏感，一旦美國投資人心態出現重大轉向，台灣股市可能面臨較大波動。

資本連結加深，也反映更廣泛的經濟結構變化。官方數據顯示，2025年美國超越中國與香港，成為台灣最大出口市場，這是自1999年以來首次出現此局面。

但瑞銀（UBS）台灣分析師Ally Chen也表示，儘管外資機構持股創新高，台股日常成交量仍主要由本土散戶主導，因此市場流動性與結構並未完全由外資決定。

報導認為，目前台灣市場基本面仍相對健康，為外資持續加碼提供空間。Ally Chen表示：「如果企業獲利持續成長，我認為投資人仍會傾向增加台灣配置，相較於其他市場更具吸引力。」

但Ally Chen也指出，若AI投資動能放緩，將可能對半導體與科技硬體產業產生連鎖影響，進而波及台股表現。

