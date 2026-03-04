中東戰火升級 重新燃起外匯市場美元需求

隨著中東戰事不斷升級，市場對美元的需求再次升溫。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕每日交易金額達9.5兆美元（約新台幣302.05兆元）的外匯市場需求指標顯示，隨著中東戰事不斷升級，全球風險偏好遭到重創，市場對美元的需求再次升溫。

《彭博》報導，根據交換貨幣基差的衡量指標顯示，即投資人在海外而非美國獲取美元時支付或收到的額外成本，近期美元相對於瑞士法郎、歐元、英鎊和其他主要貨幣的需求激增。丹斯克銀行（Danske Bank）研究團隊指出，縱觀整個市場，美元資金環境正面臨壓力，主要原因似乎是風險情緒惡化，這導致利差擴大，並刺激了對美元資金的預防性需求上升。

週二（3日）歐元3個月期外匯基差擴大至4個月以來最低，這代表著美國資金溢價更高；與此同時，瑞士法郎的外匯基差也跌至今年以來最低點；英鎊外匯基差雖然仍為正值，但也跌至去年6月以來最低水準。

儘管本週一系列國債結算使美國市場承受了一定的壓力，但美元需求在即期外匯市場表現得最為明顯。受到美國、以色列對伊朗發動空襲的影響，彭博美元指數自週一以來漲約1.4％，創下近1年來最大的兩日漲幅。

法國興業銀行（Societe Generale）美國研究主管拉賈帕（Subadra Rajappa）表示，美元顯然是這次事件的贏家。儘管美國公債和股票似乎不再受到青睞，但投資人似乎在這種環境下持有美元，尤其是相對於歐元而言。

然而，美元交換貨幣基差受到多重因素影響，包括地緣政治衝擊、央行資產負債表政策，以及全球資金回流等。去年，美國實施全球關稅後，美元交換貨幣基差的各項指數都顯示，交易員愈來愈不願意為美元支付更高的成本，尤其是在美元兌歐元交易時。

