一大堆原油運不出去！國際油價漲瘋了 衝上14個月來新高

國際油價週二（3日）大漲4.7%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（3日）大漲4.7%，創下自2025年1月以來最高收盤水準！主因是隨著美國與以色列對伊朗的軍事行動升溫，導致中東能源運輸受阻、並加劇市場對衝突長期化的憂慮。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲3.33美元或4.7%，收在每桶74.56美元，創2025年6月以來新高。



布蘭特原油期貨收盤上漲3.66美元，漲幅4.7%，報每桶81.40美元，為2025年1月以來最高。

自上週六衝突爆發以來，布蘭特油價已累計上漲12%。

以色列與美國軍隊週二對伊朗多處目標發動攻擊，伊朗則在波斯灣地區展開報復性打擊，衝突並擴散至黎巴嫩。

伊拉克是僅次於沙烏地阿拉伯的石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國，但如今伊拉克已將原油日產量削減近150萬桶。由於危機導致原油無法出口，伊拉克的原油儲存空間迅速耗盡，減產規模可能在數日內進一步翻倍。

伊朗媒體週一報導稱，伊朗將對任何試圖通過荷姆茲海峽的船隻開火，而全球約5分之1的石油與液化天然氣運輸量，通常都要經過該海峽，因此在保險公司取消承保、全球油氣運費飆升後，油輪與貨櫃船紛紛避開該海域。市場憂慮進一步升高。

渣打銀行分析師指出：「伊朗此次反擊報復行動比起過往大多屬象徵性的措施更為廣泛，其策略已在區域內形成多個衝突熱點，對原油供應構成實質風險。」

美國總統川普表示，美以空襲預計將持續4至5週，但不排除延長的可能性，並稱美方正考慮提供油輪保險支持。

布蘭特油價盤中一度觸及每桶85.12美元，為2024年7月以來高點，但在川普表示戰事已摧毀伊朗多數海空軍目標後，漲幅有所收斂。他稱「幾乎所有目標都已被摧毀」，並預測德黑蘭最終將喪失發射飛彈的能力。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「川普認為伊朗不會長時間維持這場衝突，市場因此開始預期，戰事可能比先前擔憂的更快結束。」

美國柴油期貨大漲約10%，創2023年10月以來新高；汽油期貨上漲近4%，至每加侖2.46美元，為2024年7月以來最高。反映煉油利潤的裂解價差也飆升至2023年以來高點。

