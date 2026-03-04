麻吉大哥籌夠錢再砸795萬玩幣 網籲：「別再給他錢了，他會失去一切」

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成近來玩加密貨幣大翻車。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美籍台裔男歌手、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成本週一（2日）在社群平台分享自己動手剪頭髮，稱要把省下來的理髮錢當作本金，繼續加碼以太幣，幽默發言掀起網友熱議。未料，才過幾天，他就已籌夠資金，再次加碼投入25萬枚USDC（約新台幣795萬元），繼續做多以太幣。消息曝光後，引發網友熱議，有網友擔憂表示，「別再給他錢了，他會失去一切。

根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，黃立成從與QCP Capital相關的錢包地址收到25萬枚USDC，隨後將資金轉入去中心化衍生品交易平台Hyperliquid，持續布局以太幣多單。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後，引發網友熱議。有網友擔憂表示，「別再給他錢了，他會失去一切。」「他又要被清算了，對吧？」；也有網友形容麻吉大哥是「不屈不撓的猛獸」，認為麻吉大哥「可能永遠不會真正歸零」。不過，也有部分聲音呼籲理性看待投資風險，甚至直言「這個人需要幫助，例如接受真正的心理治療」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法