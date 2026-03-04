資金大出逃！美伊開戰首3天 逾3億的加密貨幣從伊朗交易所流出

資金大逃出！美伊開戰首3天，逾3億的加密貨幣從伊朗交易所流出。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊開戰，資金正快速流出，路透報導，根據研究人員稱，從上週六至週一期間，伊朗加密貨幣交易所共流出價值1030萬美元（約新台幣3.27億）的加密貨幣，研究人員指出，目前尚無法確定這些變動背後的原因。

美國區塊鏈研究公司Chainalysis表示，攻擊開始後1小時內，流出伊朗加密貨幣交易所的資金激增，超過200萬美元（約新台幣6348萬）。

英國區塊鏈研究機構 Elliptic 表示，伊朗最大的加密貨幣交易所 Nobitex的資金流出量在上週六格林威治標準時間 11:00 至 12:00 之間達到峰值289萬美元（約新台幣9172.86萬），與前1天的小時資金流出峰值相比，大約增加了8倍。

Chainalysis表示，上週六至週一期間，伊朗加密貨幣交易所共流出價值1030萬美元的加密貨幣。

Nobitex公司未對此事發表評論。

區塊鏈研究人員表示，這些數據讓我們得以一窺加密貨幣在伊朗日益增長的作用，在伊朗，地緣政治衝擊過後，加密貨幣活動往往會急劇上升。

儘管估計值可能存在很大差異，但研究人員表示，到 2025 年，加密貨幣交易量將達到80億（約新台幣2539.2億）至110億美元（約新台幣3194.4億），因為與國家有關聯的機構和散戶投資者都轉向了這種數位貨幣。

Chainalysis表示，目前尚不清楚是誰在過去幾天轉移了資金，也不清楚原因。

Chainalysis表示，這些資金流動中，幾乎可以肯定有些是普通伊朗民眾為了應對不斷上升的風險而轉移資金。其他一些資​​金流動可能是交易所重新分配流動性，或試圖降低其鏈上操作的可見性，也可能是與國家有關聯的機構利用主流平台轉移資金。

Elliptic表示，初步追蹤顯示這些資金正被轉移到海外加密貨幣交易所，「可能代表伊朗的資本外逃」。另一家美國區塊鏈研究公司TRM透過電子郵件表示，Nobitex的資金流動「更多地表明了壓力下的活躍交易，而不是系統性資本外逃的證據」。

