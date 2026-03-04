職場壓力炸鍋？日本精神疾病人數狂飆13倍 請假成本「全球最貴」

日本職場環境有所改善，但患有「精神疾病」的人數卻暴增。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管日本的勞動環境持續改善，但被診斷為「精神疾病」的職場人士卻不斷增加，短短25年間病例數增加了13倍，可說是異常驚人的成長。日媒指出，這背後有一個不可忽視的重要事實，當員工因心理健康問題離開職場時，對企業與社會造成的經濟損失，不只是企業的人力成本問題，也牽動整體勞動市場的效率與社會負擔。這點，日本遠遠高於其他國家。

在日本，制度設計反而讓部分患者（員工）在重返職場這件事上出現「負向誘因」。換句話說，對一些人而言，回去上班反而未必是最有利的選擇。這並不單純是員工個人的問題，更大的原因其實來自制度上的設計缺陷。

日媒指出，當現行的疾病保障制度與心理健康問題產生錯位時，不但無法真正幫助員工恢復健康，反而可能讓狀況惡化，同時也導致社會整體勞動力流失。其中最具代表性的例子，就是「傷病津貼」制度。

所謂傷病津貼，是日本健康保險制度中的一項給付。當被保險人因為非工作造成的疾病或受傷而無法上班、同時也無法領取薪資時，保險制度會提供生活保障補助，金額大約是原本薪資的3分之2。

近年來，這項制度中與精神疾病相關的申請案件數量急劇增加。根據日本全國健康保險協會公布的資料，精神疾病相關的傷病津貼案件已超過7萬件，占全部案件的39.1%；若以金額計算，占比更高達43.7%。回頭看1998年，相關案件只有約5500件、占比5.1%。

在實務上，當精神疾病成為申請理由時，有些領取傷病津貼的員工會長期休職，等到可領取期限結束後便直接離職。然而，傷病津貼本來並不是設計成類似「變相資遣費」的所得補償制度，而是為了支持勞工在生病期間維持基本生活。因此，制度設計也許需要重新回到最初的理念來檢討。

傷病津貼其實是一項已有百年歷史的制度。1922年日本制定《健康保險法》，並在1927年正式開始實施這項給付。當時制度設計的初衷，是為了補償勞工在因疾病或受傷暫時無法工作期間的收入損失。當年的典型情境，是工廠勞工或體力勞動者遭遇外傷或急性疾病，因此制度原本假設的是「短期休養」的情況。

