一旦出手就是歷史級干預 ! 文件曝 : IEA10億桶石油庫存準備「進場救市」

文件顯示，國際能源總署已準備好穩定受伊朗戰爭衝擊的石油市場。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕據《彭博》報導，為穩定受伊朗戰爭衝擊的石油市場，國際能源總署（IEA）擬緊急動員10億桶緊急儲備待命穩市，或開啟史上第6次拋儲干預。儘管目前供應尚足，但海峽封鎖已重創LNG及原油外運，全球能源保衛戰一觸即發。

據報導，布蘭特原油價格在3日突破85美元/桶，為2024年7月以來首次。中東戰事的急速蔓延與荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）油氣運輸的全面中斷，是推動此輪漲勢的核心因素，全球能源市場隨之劇烈震盪。

IEA表示，該地區的石油生產基本上不受影響，但荷姆茲海峽的天然氣流量和液化天然氣的生產受到了「嚴重影響」。據《彭博》最新取得的文件顯示，IEA已準備好應對市場動盪，強調其成員國擁有超10億桶緊急原油儲備，但目前供應尚屬充足，因此尚未啟動拋儲計劃。

值得注意的是，在過去35年中，該機構曾五次實施此類庫存釋放，包括1991年海灣戰爭期間、2005年卡崔娜颶風和麗塔颶風期間、2011年利比亞起義期間以及2022年俄烏衝突後兩次。

中東局勢急劇升溫，作為全球能源運輸要道的荷姆茲海峽現今幾近停擺，衝擊全球油氣價格週一顯著上揚。據報導，美國總統川普（Donald Trump）已指示美國國際開發金融公司以非常合理的價格，向相關航運公司提供政治風險保險及財務安全擔保。如有必要，美國海軍將盡快開始護送運油輪通過荷姆茲海峽。

專家認為，油價飆高將大幅推升通膨率，降低聯準會（Fed）在今年稍晚降息的可能性，高能源成本也會削弱消費者購買力，進而衝擊經濟。市場憂心，能源與物資成本蠢動，恐引發新一波通膨憂慮。

