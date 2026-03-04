基地不借、川普就翻臉 ! 批西班牙很糟糕 威脅「全面切斷」貿易往來

西班牙拒絕配合對伊行動，拒絕借基地。川普撂狠話，切斷與西班牙的貿易往來。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，因西班牙拒絕讓美軍使用基地支援對伊朗的軍事行動，美國總統川普3日公開撂下狠話，威脅將「全面切斷」與西班牙的貿易往來。川普表示，西班牙的態度「非常糟糕」，他已要求財政部長貝森特停止與西班牙的一切經濟往來，並稱「我們可能完全中止與西班牙的所有貿易」。

但數據顯示，根據美國人口普查局數據，2025年美國對西班牙已連續第4年保持貿易順差，金額達48億美元（約新台幣1529.7億元）；其中，美國出口261億美元（約新台幣8316.1億元）、進口213億美元（約新台幣6786.7億元）。近年，美國對西班牙的原油與液化天然氣出口也持續增加。

據報導，引發川普這場怒火的爭議導火線，是西班牙政府拒絕讓美軍使用南部的羅塔（Rota）與莫龍（Moron）基地，執行與打擊伊朗相關的任務。美方因此將15架軍機，包括空中加油機，從西班牙基地撤離。對此，西班牙的社會黨政府表態，不會允許本國基地被用於對伊朗發動攻擊。

川普在與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面時向媒體表示，西班牙的態度「非常糟糕」。他同時再次批評西班牙未響應美國要求，將國防支出提高至GDP的5%，並直言：「西班牙沒有任何我們需要的東西。」

川普強調，美國有權停止所有與西班牙相關的商業活動，包括實施貿易禁運。如果需要，我們可以這麼做。川普並再次提到美國最高法院上月裁定其大規模全球關稅政策違反國家緊急狀態法的爭議，顯示他對相關限制仍感不滿。

對此，梅爾茨在會後對媒體表示，他已私下向川普說明，西班牙身為 European Union 成員國，不可能被排除在歐美之間的貿易安排之外。歐盟與美國的關稅談判只能整體進行，不存在單獨懲罰西班牙的可能。

對此，川普則當場詢問美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與財政部長貝森特，對於切斷西班牙貿易的看法。葛里爾回應稱，如果為了維護國家安全與經濟安全需要採取措施，美國政府會考慮相關選項。貝森特則說，最高法院已確認總統在《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）下具備實施禁運的權力，相關部門將研究是否透過其他貿易法規對西班牙採取懲罰措施。

但，法律專家認為，真正實施貿易禁運的門檻相當高，因為美國總統必須宣布西班牙對美國構成「異常且重大威脅」的國家緊急狀態。紐約大學法學教授沙恩（Peter Shane）指出，西班牙拒絕提供基地讓美國對伊朗發動攻擊，很難被認定為對美國國安構成如此級別的威脅。

西班牙政府隨後發表聲明回應，表示美國在採取任何措施時，都應尊重企業自主、國際法以及美歐之間的貿易協議。馬德里方面指出，西班牙有能力應對可能的貿易衝擊，同時仍將持續推動自由貿易與國際經濟合作。

西班牙是全球最大的橄欖油出口國之一，也向美國出口汽車零件、鋼鐵與化學產品。值得注意的是，與其他歐洲國家相比，西班牙對美國市場的依賴程度相對較低。

