恐慌賣壓來了！日經指數暴跌逾1900點 韓股跌到觸發熔斷機制



首次上稿:08:55

更新時間:09:39

中東戰火升溫，日經指數週三（4日）開盤走低。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火升溫，日韓股市遭遇恐慌性賣壓！日經平均指數週三（4日）開盤走低，以下跌808.17點的55470.88點開出，跌幅持續擴大，一度跌破55000點大關，觸及54301.84點，下跌超過1900點；韓股部分，韓國綜合股價指數（KOSPI）同樣大跌，韓國交易所（KRX）在開盤後隨即觸發暫停程式化交易的「臨時停牌」（Sidecar）熔斷機制，以抑制市場劇烈波動。

請繼續往下閱讀...

日媒分析，受到美國、以色列與伊朗之間衝突恐長期化的憂慮影響，前一日美股主要指數全面下挫，拖累東京市場賣壓湧現。

成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）週三同樣開低，以下跌53.85點的3718.32點開出，早盤跌破3700點關卡、至3628點，重挫144.17點。

韓股部分，韓國綜合股價指數開盤大跌199.32點、以下跌超過3%的5592.59點開出，早盤跌勢持續擴大，隨即失守5500點關卡，最低來到5438.97點、跌幅超過5%。

而開盤後不久，由於KOSPI 200期貨急跌，KRX隨即觸發暫停程式化交易的「臨時停牌」（Sidecar）熔斷機制，這也是連續第2個交易日啟動該措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法