金融機構警告：中國低成本資金正撼動9.5兆美元的全球貸款市場

〔財經頻道／綜合報導〕中國銀行業擁有充裕的低成本資金，正在重塑全球貸款市場的部份格局，這凸顯了世界第2大經濟體的通貨緊縮壓力如何日益影響與國際貸款機構的競爭。

《彭博》報導，就像長期以來一直抱怨被更便宜的中國競爭對手壓低價格的美國和歐洲製造商一樣，全球金融機構的銀行家現在表示，他們正面臨著類似的金融困境，由於中國貸款機構提供更便宜的信貸，他們被依些亞洲最搶手的借款人拒之門外。

由於北京為因應經濟成長放緩而採取的寬鬆貨幣政策，中國銀行業在國內信貸需求疲軟的情況下正擴大海外貸款，隨著伊朗危機可能顛覆全球能源市場，這一優勢可能顯得更為重要，因為這增加了主要風險，由於不確定不斷加劇，各國央行將暫緩降低利率。

法國外貿銀行（Natixis SA）亞太區首席經濟學家賈西亞-赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）表示，中國銀行業正在為亞洲貸款市場注入更多流動性和競爭，這對老牌外貿銀行來說是一種衝擊。他指出，國際機構在基礎建設和商品等領域的美元貸款佔額，可能會因此下降。

知情人士透露，這種變化已經浮現，中國貸款機構更頻繁地與海外客戶會面，更早啟動重新貸款，並延長還款期限以改善條款。

知情人士透露，去年11月，中國貸款機構承銷了一筆換算約14億美元（約新台幣445.13億元）用於支持一家私募股權公司收購星巴克中國零售業務的股份。他們補充，這筆以人民幣計價的籌資期限為10年，比之前討論的7年期限更長，也超出大多數國際銀行願意提供的期限。

德意志銀行（Deutsche Bank）亞太區聯合貸款負責人拜德（Birendra Baid）表示，可以看到中國銀行大幅削減承銷審查，價格相當優惠，期限也相當寬鬆，這種情況預計還會持續下去。

其他地區的趨勢也凸顯出中國銀行業日益成長的影響力，預計到2025年，中國銀行業對波灣地區的聯貸將成長近3倍，達到創紀錄的157億美元（約新台幣4991.81億元），超過美國、英國和歐元區約46億美元（約新台幣1462.57億元）的銀行貸款總額。然而，中東局勢不斷加劇，可能會使貸款策略複雜化，並為中國銀行業在當地尋求投資機會帶來新的不確定性。

監管政策的調整，進一步強化了這一趨勢，知情人士透露，自中國人民銀行在2022年放寬境外貸款規則以來，中國銀行業一直被鼓勵利用低成本的國內資金來提升人民幣在全球貿易中的地位。最近幾週，政策制定者將1年期銀行貸款利率降至1.5％的歷史新低。

隨著中國將人民幣更深融入國際貿易和支付系統，他正準備挑戰美國的金融主導地位。與此同時，美中兩大經濟體仍在就爭鋒相對的關稅，以及先進AI晶片出口問題陷入爭端。有利的利率差使得借款人能夠以更低的成本獲得資金，而許多全球投資人也正尋求在川普國內外政策難以預測的情況下，分散投資以減少對美元的依賴。

知情人士透露，中國4大國有銀行為避免引起大眾關注，已悄悄擴大香港分行的審查權限，使其能夠批准國際貸款。知情人士補充，這項於今年1月內部宣佈的變更賦予了銀行離岸部門更大的自主權，能夠開展海外交易，同時也設定了兩位數的手續費收入和資產擴張成長目標。

中國貸款機構的崛起，正值除了日本以外的亞太地區貸款市場持續承壓之際。彭博數據顯示，2025年，亞太地區貸款規模將下降7.4％至5720億美元（約新台幣18.18兆元），創5年新低。

