伊朗戰火醞釀石油危機 全球恐再掀通膨浪潮

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）對伊朗發動攻擊，引發石油危機再起的疑慮，全球經濟仍在努力應對川普史無前例的關稅措施所帶來的影響之際，美伊開戰恐進一步對全球經濟造成嚴重打擊。

《彭博》報導，對於歐洲而言，能源價格持續上升將使歐洲地區經濟瀕臨衰退；對美國來說，這將使聯準會（Fed）陷入兩難的境地，一方面是推高通膨的戰爭，另一方面是要求降息的總統；對於中國而言，伊朗便宜石油的進口結束，將加劇川普關稅和房地產市場崩盤帶來的壓力。

衝突初期戰況激烈，結局仍不明朗，不過彭博經濟研究（Bloomberg Economics）已構件模型，預測未來局勢，並分析其對油價、主要經濟體以及伊朗未來走向的影響。華盛頓和德黑蘭確實有可能找到一條出路，使油價回落到衝突升級前的平均每桶65美元，全球經濟也得以避免受到打擊。然而，最新跡象表明情況可能更糟。

沙烏地阿拉伯最大的煉油廠已經關閉，卡達關閉了全球最大的液化天然氣設施，荷姆茲海峽實際上已經癱瘓，石油、天然氣價格飆升，股市遭到重創，由於交易員減少了對Fed降息的押注，美國公債殖利率上升。

彭博經濟研究預測，在一種極端情況下，川普警告將有「大規模」攻擊，以色列的目標是推翻伊朗伊斯蘭共和國，德黑蘭則押注自己能比對手堅持更久，因此衝突將持續下去。在這一情境下，伊朗加強攻擊力道，將導致煉油廠和港口受害，或是管線癱瘓，能源生產陷入停滯。

除了川普承諾以海軍護航和其他保險措施之外，美國還可以提供防空力量來保護行經荷姆茲海峽的油輪，但風險仍很高。伊朗只需要發動幾次時機恰當的低成本無人機群體攻擊，就足以使這條通道完全關閉。

全球約20％的石油供應要經過荷姆茲海峽，彭博經濟研究根據學術研究和過往供應中斷的經驗預估，供應量下降1％會導致油價漲約4％。這代表，如果海峽長期關閉，油價將比戰前價位漲80％，達到每桶約108美元，彭博預估，在極端的情況下，油價將在今年Q4維持在這一高點。

現在的不確定因素範圍很廣，波斯灣能源基礎設施遭到重大破壞，例如沙烏地阿美（Saudi Aramco）設施遭到更多無人機攻擊，或是市場反應過度，都可能導致油價大幅上漲。破壞程度較低或是衝突時間持續較短，則表示油價漲幅較小或波動幅度較小。

油價飆升會透過多種管道影響經濟，會增加消費者和企業的成本、降低購買力，並抑制經濟成長。此外，也會加劇通膨，推高運輸成本，以及所有以石油化學產品為原料的產品價格。

對各國央行而言，重要的是影響的程度，以及最關鍵的「通膨預期是否保持平穩」。如果情況確實如此，美國聯準會、歐洲央行等同行或許能忽略通膨的暫時性影響，轉而關注經濟成長面臨的風險，並有可能降息；但若是情況並沒有這樣發展，那麼對於勞工要求更高薪資、企業漲價以及由此引發通膨螺旋式上升的擔憂，可能會迫使他們升息。

對美國而言，頁岩氣革命改變了能源衝擊對經濟的影響，消費者會因為油價上漲受損失，生產商卻會從中獲益，最終結果對經濟成長的影響幾乎為零。但引發通膨的情況則截然不同，若是將每桶108美元的油價帶入預測模型中，結果顯示，到年底通膨率將上升約0.8個百分點，如果將這一數據與戰前預測的數值相加，美國通膨率將超過3％，遠超聯準會的2％目標。

對其他主要以開發經濟體來說，包括歐元區和英國，經濟成長的衝擊則更為明顯。由於缺乏能從油價上漲中獲益的大型能源生產商，這些國家面臨的GDP衝擊更大，此外，歐洲也更容易受到天然氣價格上漲的影響。

彭博預估，能源衝擊將對歐元區GDP造成0.6％的打擊，對英國造成0.5％的打擊。通膨率預計也隨之走高，兩地通膨率均上漲約1.1個百分點，如果預期持續走強，歐洲央行和英國央行也可能被迫延後降息或升息，加劇對經濟成長的衝擊。

中國是主要的石油進口國，伊朗和委內瑞拉合計佔中國石油進口量的很大一部份，而且由於兩國在國際社會的孤立地位，中國得以用低於市價的價格購買石油。如果以每桶108美元的價格購買，將使通膨率上升約0.8個百分點。經濟成長將受到輕微衝擊，這加劇了川普關稅政策和房地產泡沫緩慢破裂帶來的壓力。

在不那麼極端的情況下，戰火仍持續，但並未對能源基礎設施造成更多重大打擊，也不會對荷姆茲海峽造成長期干擾。油價預計將徘徊在每桶80美元左右，通膨預計維持穩定。在這一情境，通膨將溫和上升，美國預計增0.3個百分點，英國和歐元區約0.5個百分點，GDP受到一定程度的影響，但並未受到嚴重衝擊，各國央行或許能克服這項衝擊。

