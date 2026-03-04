台灣被點名！伊朗封鎖荷姆茲海峽 亞洲能源進口風險拉警報

荷姆茲海峽位於阿曼與伊朗之間，是全球石油貿易的關鍵水道。2025年每日約有1300萬桶原油通過該海峽，約占全球海運原油的31%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著伊朗封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），全球能源市場掀起劇烈震盪，而伊朗革命衛隊高階指揮官週一（2日）更表示，任何試圖通過海峽的船隻都將成為攻擊目標，意味全球原油及液化天然氣（LNG）運輸將受到重大威脅，專家分析，亞洲地區預計承受最直接的影響，特別是能源進口依賴高的經濟體會更敏感，其中就包含台灣。

《CNBC》報導，荷姆茲海峽位於阿曼與伊朗之間，是全球石油貿易的關鍵水道。2025年每日約有1300萬桶原油通過該海峽，約占全球海運原油的31%。能源諮詢公司Kpler指出，封鎖若持續，國際油價可能飆破每桶100美元。布蘭特原油最新報約每桶80美元，自衝突爆發以來已上漲近10%。

此外，約20%來自波斯灣的LNG出口同樣面臨風險，主要來自卡達並經荷姆茲海峽運出。在伊朗無人機攻擊其主要工業設施後，卡達週一已停止LNG生產。

野村證券週一報告指出：亞洲國家中，泰國、印度、韓國與菲律賓因高度依賴進口能源，最容易受到油價上漲衝擊；相對而言，馬來西亞作為能源出口國，可能受益。

以地區來看，南亞地區LNG供應上最為脆弱。根據Kpler數據，巴基斯坦99%的LNG進口來自卡達與阿聯，孟加拉這數字也高達72%、印度也有53%，這些國家皆缺乏儲存與靈活採購LNG的能力；此外，印度約60%的石油進口來自波斯灣國家，若原油價格因荷姆茲海峽封鎖飆升，將同時推高油價與LNG合約價格，形成「雙重能源衝擊」。

中國雖為全球最大原油進口國，且購買超過80%的伊朗石油，但充足庫存與替代供應提供短期緩衝。瑞士聯合私人銀行（UBP）估計，中國約30%的LNG進口來自卡達與阿聯，約40%的原油進口需經荷姆茲海峽；Kpler則指出，截至2月底，中國LNG庫存約760萬噸，可支撐數週需求。然而，若封鎖持續，中國將需與大西洋貨源競爭，恐加劇亞洲能源價格競爭加劇。

UBP指出，波斯灣供應約占日本石油進口的75%、南韓約70%。不過在LNG方面，日韓兩國對波斯灣依賴程度都低於南亞。Kpler估計，南韓14%的LNG來自卡達與阿聯，日本僅6%。

即便不發生絕對短缺，油價上漲仍會造成嚴重影響。Convera亞太區首席宏觀與外匯策略師Shier Lee Lim表示：「能源進口依賴高的經濟體，如日本、南韓與台灣，對供應衝擊更為敏感。」南韓LNG儲備約350萬噸，日本約440萬噸，僅能支撐2至4週需求。野村分析，南韓淨油進口占GDP 2.7%，是經常帳最脆弱國家之一。

東南亞多數國家首要衝擊為能源成本上升，而非立即短缺。依賴即期LNG的買家需面對替代貨源成本大增，野村報告指出，特別是泰國淨油進口占GDP 4.7%，每10%油價上漲將使經常帳惡化約0.5個百分點GDP，是區域內最易受衝擊的國家。

