戰火蔓延，輝達、亞馬遜暫時關閉杜拜辦事處。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國和以色列對伊朗發動軍事行動後，戰火蔓延至整個中東地區，在中東開展業務的科技公司紛紛緊急應對，如輝達、亞馬遜已暫時關閉杜拜辦事處，確保其途經或居住在中東的員工的安全。

對伊朗的大規模攻擊造成最高領袖哈米尼等人死亡，伊朗隨後對海灣地區的以色列和美國軍事基地發動了報復性攻擊。衝突擾亂了伊朗的平民生活、網路接入，並影響了該地區的航班航線和能源運輸。

請繼續往下閱讀...

根據CNBC查閱的一封由執行長黃仁勳於週二早些時候發給全體員工的電子郵件顯示，輝達暫時關閉其杜拜辦事處，那裡的員工都在遠端辦公。

黃仁勳在備忘錄中表示，輝達的危機管理團隊一直在“日以繼夜地工作，積極支持受影響的員工及其家人”，其中包括約6000名在以色列工作的輝達員工。

黃仁勳表示，截至週二上午，所有受衝突影響的輝達員工及其直系親屬均安全無恙。

黃仁勳寫道：“輝達在該地區有著深厚的根基。我們有數千名同事生活在那裡，全球各地還有更多同事的家人和朋友受到這些事件的影響。和你們一樣，我非常關心我們輝達大家庭的安全。”

而近年來，亞馬遜在中東地區的業務不斷增長，隨著該地區衝突的加劇，亞馬遜也在調整其在該地區的業務運作。

亞馬遜指示其在中東的所有公司員工遠端辦公，並「遵守當地政府的指導方針」。

亞馬遜發言人在一份聲明中表示：“員工和​​合作夥伴的安全仍然是我們的首要任務，我們正在與當地團隊和地方當局密切合作，以確保他們得到支持。”

另社群媒體公司Snap告訴 CNBC，將要求其在中東四個辦事處的員工遠距辦公，直到另行通知。

Snap表示，已建議員工遵循地方當局關於就地避難令和離境建議的指示。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法