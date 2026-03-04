寵孫每月給2000元零用錢卻突然中斷！女兒意外揭開7旬父殘酷秘密

寵孫每月給2000元零用錢卻突然中斷！女兒意外揭開7旬父被詐騙秘密。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名70歲的前老師石田一雄（化名），當可愛孫子每月來探望時，都會給他們1萬日圓（約新台幣2000元）零用錢，然而這個習慣卻突然被中斷，女兒驚覺有異，意外發現父親被自稱是前學生的男子詐騙了180萬日圓（約新台幣36萬），石田在得知被騙後，有一段時間，因感到「羞愧」，並切斷與周遭人的關係。

日媒報導，曾是國中老師的石田，獨自住在神奈川縣1棟獨棟住宅中，過著平靜孤獨的生活，每月有20萬日圓（約新台幣4萬）的退休金。

石田說，每個月，孫子優人（10歲，化名）和翔太（8歲，化名）會來拜訪，這也是我生命的理由之一，因此，在回家的路上，他決定給兩人１萬日圓（約新台幣2000元）的零用錢，然而42歲的女兒覺得父親太寵孫子了，因此，沒收了他給孩子1萬日圓，但石田並未因此氣餒，將自己另行準備的零用錢袋送給了他的兩個孫子。

然而有一段時間，這樣的習慣被打斷了，原因是1名自稱「前學生佐藤」的男子打電話給石田，該男子說：「我讓我的外遇對象懷孕了，需要一筆和解金。 除了老師，沒有人可以依靠，」他在電話中說。 「如果我的學生有麻煩，我想做點什麼。我當時能準確描述學生的名字和學校活動的細節，所以毫無疑問。」 石田先生當天前往銀行，分3期轉帳共180萬日圓（約新台幣36萬），但之後，他就失去了和那個男人的聯繫。

在多疑的女兒催促下，石田前往警察局，負責的警官說，這是典型的礦石詐騙手法。

石田說：「我任職時教學生『冷靜判斷』，然而，我卻看不穿這麼簡單的謊言，一時無法接受自己的愚蠢。」，直到離開警察局後，石田終於接受這個局面，他記得自己在車站的長椅上站不起來有一段時間。

而「真可悲，真可悲......」 心理創傷，嚴重到他有一陣子都不想見任何人，尤其是2個孫子，因孫子會稱讚他，是個好老師。

